L'Italia riparte da una vittoria, Mancini: "Potevamo segnare di più"

Serviva una vittoria all’Italia per partire forte nel cammino di qualificazione che conduce ai Campionati del Mondo del 2022 e la vittoria è arrivata allo stadio Ennio Tardini di Parma contro l’Irlanda del Nord.

Roberto Mancini, intervistato ai microfoni Rai dopo il triplice fischio finale della sfida, si è detto soddisfatto di quanto fatto vedere dalla sua squadra.

Il commissario tecnico Azzurro si è soffermato sulle prestazioni di alcuni singoli.

“Sia Pellegrini che Locatelli hanno fatto un’ottima partita e siamo contenti, contro un avversario complicato da affrontare perché si chiude per poi ripartire. Immobile ha ritrovato il goal e per un attaccante è fondamentale segnare. Poteva fare anche più goal, ma siamo felici per lui”.