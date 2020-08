Lista UEFA Napoli: rientra Llorente, esclusi Younes, Ghoulam e Malcuit

Per la Champions League di agosto il Napoli ritrova Llorente, mentre restano fuori i due terzini e l'ala tedesca.

L'UEFA ha reso nota la lista ufficiale del per la 2020, che ripartirà dalla sfida contro il , ritorno degli ottavi di finale del Camp Nou.

La sorpresa per Gattuso è il rientro di Fernando Llorente, che nelle ultime settimane era stato escluso dalla lista per la . Ora il ritorno a disposizione, in Champions.

Le esclusioni riguardano invece soprattutto la difesa: fuori due terzini come Kevin Malcuit e Faouzi Ghoulam, entrambi in fase di recupero. Il terzo fatto fuori è invece Amin Younes, ormai ai margini della rosa.

Altre squadre

LA LISTA CHAMPIONS DEL NAPOLI

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis.

L'articolo prosegue qui sotto

Difensori: Mario Rui, Luperto, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Manolas.

Centrocampisti: Demme, Allan, Fabian Ruiz, Elmas, Zielinski, Lobotka.

Attaccanti: Callejon, Llorente, Lozano, Mertens, Politano, Insigne, Milik.