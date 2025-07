Messi torna al Newell's Old Boys? Contratto in scadenza e futuro all'Inter Miami in bilico

Newell's Old Boys

Aumentano le chances di vedere Lionel Messi tornare alle origini: il contratto con l'Inter Miami scade a fine 2025, il Newell's prepara l'offerta.

MESSI IN SCADENZA CON L'INTER MIAMI

Lionel Messi non ha ancora rinnovato il contratto con l'Inter Miami, che scadrà alla fine della stagione MLS 2025. Ha comunque la possibilità di prolungare di altri 12 mesi negli Stati Uniti, arrivando così alla prossima fase finale dei Mondiali.

LE SIRENE ARABE

L'Inter Miami continua a sperare che l'accordo possa essere raggiunto, ma Messi sta valutando altre opzioni. Secondo alcune indiscrezioni, alcune squadre della Saudi Pro League sarebbero pronte a riunire l'otto volte vincitore del Pallone d'Oro con il suo eterno rivale e talismano dell'Al-Nassr, Cristiano Ronaldo.

LA SUGGESTIONE MESSI-NEWELL'S OLD BOYS

Si ipotizza anche un ritorno alle origini, dato che Messi non ha mai nascosto il desiderio di giocare una partita ufficiale con il Newell's Old Boys prima di appendere definitivamente le scarpe al chiodo.

OFFERTA PRONTA

Il suo amico e compagno di squadra Angel Di Maria ha compiuto una mossa simile, tornando al Rosario Central all'età di 37 anni. Il presidente della Federcalcio argentina Claudio Tapia, a margine della presentazione di Di Maria, ha affermato di credere che Messi potrebbe seguire le orme del Fideo.

Tapia, alla domanda se Messi tornerà un giorno in patria per chiudere in bellezza la sua straordinaria carriera, a TNT Sports ha risposto: "Lo spero".

Il presidente del Newell's Cristian Fabbiani, inoltre, ha già dichiarato che vorrebbe riportare Messi a casa con un contratto di quattro mesi.

TRA FUTURO E DOPPIETTE

Messi non ha dato indicazioni sul suo futuro a lungo termine, ma intanto il fuoriclasse albiceleeste sta vivendo un momento storico nella MLS dove ha segnato tre doppiette nelle ultime 3 partite.