A Lione nessun passo avanti: la Juventus non impara dai propri errori

Il ko del Parc OL conferma i limiti della Juventus: l'approccio ancora non convince e Sarri non ha ancora trovato la giusta chiave di lettura.

Nessuna scusa. Questa avrebbe dovuto battere questo . La prima della classe del campionato italiano contro la settima forza della . Insomma, puro e nitido divario tecnico. Non emerso, affatto, al Groupama Stadium.

Pur senza proporre cose trascendentali, gli uomini di Garcia – con oculatezza tattica – hanno portato la qualificazione verso il proprio binario. Impensabile alla vigilia. Pura realtà. Ancora una volta, e più indizi iniziano a fare una prova, la ha fallito completamente l’approccio alla gara. Palesando limiti non più tollerabili giunti ormai a fine febbraio.

La quinta sconfitta stagionale, in casa bianconera, fa dannatamente male. E, al tempo stesso, fa capire come questa rosa conviva con evidenti problemi strutturali e, soprattutto, con un allenatore che non ha ancora saputo trovare la giusta chiave di lettura; sebbene ad oggi la rosa sia ancora in linea per provare a vincere tutto.

Pensieri lontani. Conta l’attualità, la stessa che vede la Juve incapace di creare occasioni contro un OL ancora in pieno cantiere aperto. Aggravante. Il ritorno al 4-3-3, al di là di aver riportato gli uomini nelle proprie posizioni, non convince. Non convince il ritmo. Non convince come l’aria resti vacante, a maggior ragione puntando su Dybala, solito abbassarsi per favorire le trame di gioco.

Nessun passo in avanti. Nuda e cruda attualità, con alle porte (chiuse?) la sfida di domenica contro l’ . Una gara che potrebbe segnare in maniera indelebile la stagione juventina. In parole povere, il bicchiere resta mezzo pieno ma i campanelli d’allarme iniziano a essere troppi.

Resta un mistero come mai la Juve non riesca ad avere un approccio consono ai match. E, ora, anche il discorso relativo alle motivazioni evidentemente non può più reggere. Il problema c’è ed è dei più grossi. Nonché dei più complicati da risolvere nell’immediato.

Sarri parla una lingua ancora sconosciuta ai suoi giocatori. Un vorrei ma non posso. Un ibrido che, al momento, ha portato la Signora a perdere usi e costumi consolidati nel passato. Zero certezze. Zero, come le conclusioni nello specchio della porta contro il Lione. Zero.

Si comprende, inoltre, come mai Sarri associ la a un sogno. Perché, allo stato attuale delle cose, di tale si tratta. La Juve non dà l’impressione – da nessun punto di vista – di essere un’autorevole candidata alla vittoria finale. Le altre corrono. Madama, invece, vive di incognite. Troppe.