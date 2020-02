Lione-Juventus, nessuna restrizione per i tifosi bianconeri

I tifosi della Juventus potranno recarsi allo stadio del Lione per assistere alla sfida di Champions League senza alcuna restrizione.

Nessuna restrizione per i tifosi della che dall’ vorranno spostarsi verso per assistere al Groupama Stadium al match valido per l’andata degli ottavi di che mercoledì sera vedrà opposti i bianconeri all’OL di Rudi Garcia.

A porre dei dubbi sulla possibile presenza di spettatori provenienti dall’Italia nell’impianto che ospita le gare interne del Lione, è stata ovviamente l’emergenza Coronavirus che il nostro Paese sta affrontando in questo periodo.

Secondo quanto emerso nelle scorse ore, erano state sondate la UEFA e le autorità francesi in merito ad eventuali rischi, ma la decisione definitiva è quella che l’evento si svolgerà come inizialmente previsto.

Ad annunciarlo è stata la Juventus attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

#OLJuve, nessuna restrizione per i tifosi bianconeri domani allo stadio di Lione ➡️https://t.co/hWBAEa34Wr pic.twitter.com/S76Sr1uHbp — JuventusFC (@juventusfc) February 25, 2020

“Un’informazione importante per tutti i tifosi che domani hanno in programma di assistere alla sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League al Groupama Stadium di Lione. Le autorità francesi e l'Olympique Lyonnais comunicano che non sono previste, in questa occasione, particolari restrizioni per i fans bianconeri. Appuntamento dunque allo Stadio: fischio d’inizio del match alle 21!”. L'articolo prosegue qui sotto

La decisione è stata ovviamente confermata anche dall’Olympique Lione.