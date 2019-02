L'Inter riparte, Spalletti ora chiede di più: "Icardi? E' tempo di chiarire"

Luciano Spalletti commenta la vittoria ottenuta dall’Inter a Parma: “Grandissima partita di Perisic e si sono riviste le vampate di Nainggolan”.

Serviva una vittoria all’Inter, per mettersi alle spalle un periodo delicato e soprattutto per riprendere il cammino che porta ad una di quelle posizioni che valgono la qualificazione alla prossima Champions League e la vittoria, pesante, è arrivata al Tardini contro il Parma. Un successo, quello dei nerazzurri, figlio soprattutto di un ottimo secondo tempo e che porta la firma di Lautaro Martinez che, pochissimi minuti dopo il suo ingresso in campo, ha trovato la stoccata giusta per 1-0 finale.

Luciano Spalletti, parlando ai microfoni di DAZN dopo il triplice fischio, non ha nascosto la sua soddisfazione.

“Noi abbiamo le potenzialità per sopperire alle difficoltà che abbiamo avuto in questo periodo qui, è chiaro però che in alcuni frangenti non sopportiamo quella pesantezza del dover per forza vincere. Dobbiamo quindi restare tranquilli e mettere nella partita quelle che sono le nostre caratteristiche. Ogni tanto la cosa non ci riesce e andiamo al di sotto dei nostri standard. Oggi invece la squadra ha fatto bene, è stata ordinata. Nel primo tempo il Parma ha provato a mordere e a fare la partita, ma si vedeva che non era abituato a farlo, a loro riesce bene giocare in velocità sulle loro punte dopo che ti hanno portato nella loro metà campo. Loro se ripartono sanno essere micidiali”.

L’Inter ha sbloccato la gara quando in campo c’erano due punte vere, Spalletti ha spiegato perché spesso non schiera insieme Icardi e Lautaro Martinez.

“Loro sono due prime punte, quindi va anche trovato il momento in cui l’altra squadra si va a schiacciare. E’ chiaro che forse potevo mettere Martinez a fine primo tempo, ma non avevamo ancora trovato la tranquillità nel fare le nostre giocate, non avevamo in mano la nostra qualità. Loro si somigliano molto e in alcune situazioni insieme non li possiamo sopportare. Mi sembra che ultimamente li ho schierati di più insieme, poi però occorre un maggior aiuto degli esterni. A tal proposito, oggi Perisic ha fatto una grandissima partita. Ha reagito ai discorsi di mercato da grande professionista”.

Contro il Parma si è visto un Nainggolan in grande crescita.

“Oggi ha fatto rivedere le sue vampate, sia nell’aggressione che nella doppia battuta play-centrale difensivo”.

Il tecnico nerazzurro è tornato sulle qualità di Ivan Perisic.

“Lui più centrale? E’ un giocatore che ha la capacità di usare benissimo tutti e due i piedi, quando poi ai giocatori non riescono le cose spesso si rinfrancano facendo le cose per loro più facili, andando a perdere quell’estro che lui possiede. Punta quindi sulla corsa e sul doppio passo, ma visto il destro che ha potrebbe accentrarsi di più per calciare”.

Icardi non ha trovato ancora la via del goal, Spalletti ha spiegato qual è il suo stato d’animo.