L'Inter non si ferma, Conte: "Vittoria importante contro una Lazio forte"

Non conosce ostacoli il cammino dell’ in campionato. La compagine nerazzurra si impone anche sulla e, in virtù dell’1-0 maturato a San Siro che porta la firma di D’Ambrosio, coglie quel quinto successo consecutivo che vuol dire percorso netto e vetta solitaria della classifica.

Antonio Conte, intervistato ai microfoni di Sky dopo il fischio finale, ha analizzato la prova della sua squadra.

“Secondo me la partita va divisa in due parti. Nel primo tempo siamo partiti aggressivi e abbiamo tenuto il baricentro alto, mentre loro ci aspettavano per ripartire in contropiede con giocatori veloci come Correa e Caicedo e sono riusciti a metterci anche in alcune occasioni in difficoltà. Dopo che abbiamo segnato siamo arretrati e abbiamo subito qualche infilata, ad essere onesti bravo è stato Handanovic che in alcune occasioni ha fatto grandi parate. Nel secondo tempo siamo usciti con grande personalità, abbiamo dominato e credo che la Lazio non abbia fatto niente di particolare. Questa è una vittoria pesante contro una squadra molto, molto forte, una squadra che lavora insieme da quattro anni, che ha un ottimo tecnico e che non ha ceduto i suoi uomini migliori, anzi si è rafforzata”.