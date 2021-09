L'immortale José Sand, capocannoniere in Argentina a 41 anni

José Sand è l'attuale capocannoniere del campionato argentino. A 41 anni, con la maglia del Lanus, ha infranto ogni tipo di record.

Nel campionato argentino, a guidare la classifica marcatori c'è un 'ragazzino' di nome José Sand: 41 anni appena compiuti e nessuna voglia di smettere.

La sua storia calcistica è legata a doppio filo con quella del Lanus, il club che lo ha reso mito e leggenda dall'alto dei suoi 153 goal realizzati in 243 presenze, record assoluto con la maglia del 'Granate'.

Tifosissimo del River Plate, Sand ha iniziato la carriera proprio con i Millonarios, raggiungendo subito un primo record, quello di miglior marcatore delle giovanili del River, poi superato da Federico Andrada.

Ma è col Lanus che si è consacrato come uno dei migliori bomber argentini ed è al Lanus che è sempre ritornato, dopo una serie di esperienze non troppo felici in giro per il mondo tra Emirati Arabi, Messico, Spagna e Colombia.

Il suo primo ritorno è coinciso con la vittoria del campionato argentino e il raggiungimento di una storica finale di Copa Libertadores poi persa col Gremio. Il tutto condito da 25 goal stagionali, 9 dei quali segnati proprio in Libertadores, laurenadosi capocannoniere.

Il secondo ritorno è quello che lo ha reso un'autentica icona del Lanus, tra un'altra finale disputata (stavolta quella di Copa Sudamericana, persa anche questa contro il Defensa y Justicia) e quota 150 goal raggiunta lo scorso 17 agosto contro il Godoy Cruz.

Un giorno storico, al quale però ne è preceduto un altro. Il 17 luglio, nel giorno del suo 41° compleanno, José Sand è diventato il giocatore più anziano a segnare un goal nel campionato argentino, infrangendo il record di Angel Labruna che durava da 63 anni.

Era la prima giornata di campionato, oggi siamo arrivati alla decima e Sand ha già realizzato 10 goal, la media di uno a partita. Capocannoniere a 41 anni, bomber senza età.