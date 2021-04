Svolta in Liga: Real Sociedad-Athletic Bilbao sarà trasmessa su Twitch

Real Sociedad-Athletic Bilbao sarà visibile in diretta su Twitch, la nota piattaforma streaming: una storica prima volta per il calcio.

Il mondo del calcio sbarca anche su Twitch, piattaforma streaming in perenne crescita e destinata ad avere un ruolo importante nella trasmissione degli eventi sportivi nel prossimo futuro.

Real Sociedad-Athletic Bilbao, derby basco valido per la Liga, stasera sarà trasmesso in diretta proprio sul sito viola ed esclusivamente sul territorio spagnolo: streaming a partire dalle 20:30 con il pre-partita, per poi passare al calcio d'inizio fissato alle 21.

L'incontro sarà trasmesso sul canale ufficiale de 'LaLiga', su 'GolTelevision' e 'Ibai Llanos', con commento proprio del famoso streamer Ibai che può vantare un seguito di 5 milioni di utenti.

I tifosi che assisteranno all'evento potranno anche interagire tra di loro grazie alla chat di Twitch, scambiandosi pareri e opinioni in tempo reale sull'andamento della sfida come se fossero all'interno di un bar.

Che Twitch rappresenti una grossa fetta di futuro per il calcio lo si intuisce dalla scelta di alcuni club importanti come Milan, Juventus, Real Madrid, Barcellona, PSG e Arsenal di aprire un loro canale per raggiungere un numero ancora più ampio di utenti sparsi per il mondo.