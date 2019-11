Liga, il Levante rischia di restare senza portieri a causa delle elezioni

Il Levante potrebbe rimanere senza portieri: uno è infortunato e Aitor Fernandez è stato sorteggiato come scrutinatore di riserva alle elezioni.

Dalla arriva una notizia con il sapore di altri tempi: il , infatti, rischia di non avere nessun portiere a disposizione per la prossima trasferta di Bilbao nella a causa delle elezioni nazionali che terranno banco nella penisola iberica il prossimo weekend.

Come riportato dal 'Sun', la seconda squadra di è a corto di portieri: Oier Olazabal, numero '1' di riserva, è alle prese con un infortunio alla caviglia che lo terrà lontano dai campi ancora per diverso tempo, mentre Aitor Fernandez è stato sorteggiato come scrutinatore aggiuntivo e rischia di dover passare la domenica con la testa immersa nelle schede elettorali. La speranza del Levante è che tutti i colleghi scrutinatori di Fernandez siano presenti e che lui possa così presenziare alla partita.

L'eventualità che il portiere del Levante debba restare al seggio elettorale è, però, molto incalzante. Ma c'è un'ulteriore possibilità: fortunatamente il paese natale di Fernandez -Mondragon- dove sarebbe impegnato come scrutinatore, dista solamente un'ora di macchina da Bilbao e quindi gli potrebbe essere concessa una licenza temporanea per raggiungere i compagni giusto il tempo di giocare la partita e poi tornare al suo impegno civico.