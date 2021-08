Liga 2021/22: squadre, stelle e giocatori da seguire

Riparte il campionato spagnolo, senza Leo Messi: Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid a duello, occhio ai nuovi arrivati.

Cristiano Ronaldo è andato alla Juventus diversi anni fa, Lionel Messi ha lasciato il Barcellona nell'agosto 2021 per sposare il PSG. Dopo quasi vent'anni, la Liga non avrà fuoriclasse che possano attirare su di sè

l'attenzione come i due più grandi calciatori dell'ultimo decennio. Proprio per questo, qualcosa di ancor più equilibrato e da scoprire, visto un Atletico Madrid Campione in carica, che proverà a difendere il titolo e le altre due big in prima fila, tra dubbi economici e mancati colpi da mille e una notte. In più il Villarreal Campione dell'Europa League, il sempre ostico Siviglia e diverse sorprese annunciate.

LIGA 2021/22: LE FAVORITE

Inutile dirlo: saranno ancora Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid a contendersi la Liga. Senza Messi, i blaugrana dovranno dimostrare di non accusare i problemi degli ultimi anni: senza l'argentino, hanno sempre faticato a rimanere al passo. In prima fila sembra dunque esserci la squadra di Ancelotti, tornato per fare la voce grossa con una squadra confermatissima.

I campioni in carica sono però i ragazzi di Simeone, che alla formazione capace di conquistare il titolo 2021 ha aggiunto un giocatore tecnico come De Paul. Dietro le tre big ci sono Villarreal e Siviglia, che lotteranno per lo meno per l'ultimo posto disponilbile per la Champions League.

LIGA 2021/22: LE NEOPROMOSSE

Nessuna nuova cenerentola, solo grandi ritorni nella nuova Liga: dopo la retrocessione shock, l'Espanyol ha vinto la Segunda 2020/2021 con gli stessi punti del Maiorca (82), secondo però per la minor differenza reti. Il Rayo Vallecano ha invece vinto i playoff: la nuova stagione della Liga vede dunque uno dei team di Barcellona e uno dell'area di Madrid.

Le grandi città nuovamente protagoniste, in attesa di dimostrarlo come neopromosse. Bisognerà infatti fare i conti con una zona retrocessione mai scontata ai piani bassi e decisiva solamente nelle ultime giornate: appuntamento a maggio 2022 per capire come avranno reagito alla promozione.

LIGA 2021/22: I VOLTI NUOVI

E' un volto nuovo, ma anche una possibile sorpresa: Erik Lamela ha convinto a sprazzi al Tottenham, ma il carattere offensivo del Siviglia potrebbe portarlo ad essere un gioiello di livello assoluto. Ci si aspetta molto anche da Boulaye Dia, devastante in Ligue 1 con la maglia del Reims: se riuscirà ad integrarsi positivamente nell'attacco di Emery al Villarreal, se ne vedranno delle belle. Sarà più che altro una Liga di occasioni da sfruttare.

Depay ed Aguero avevano messo in conto di giocare con Messi al Barcellona, convinto da tali arrivi e pronto ad una permanenza: tutto il contrario. I nuovi titolari nell'attacco del Barcellona dovranno dimostrare che il team catalano non è stato inferiore alla Pulce, ma che possa ancora vincere senza di lui.

L'Atletico Madrid ha strappato alla concorrenza un De Paul sempre più in alto dopo la conquista della Copa America: la grande speranza dell'Atletico per il big del titolo è proprio sull'ex Udinese. Il 'nuovo' del Real Madrid è Alaba, che fin qui ha badato a spese, in attesa di un un possibile colpo negli ultimi giorni di calciomercato: l'esperienza dell'austriaco a costo zero vale però come un colpo da svariate decine di milioni.

LIGA 2021/22: LE STELLE

Come detto, non ci sarà più Messi. Senza di lui, il più grande campione della Liga sembrerebbe essere sulla carta Karim Benzema, che dopo l'addio di Cristiano Ronaldo si è preso il Real Madrid diventando interprete principale e maggiore volto, ancor più di un Modric in fase calante dopo il successo del Pallone d'Oro.

All'Atletico Madrid c'è però un Suarez che vuole l'ennesimo titolo della carriera come bomber dei Colchoneros, mentre il Barcellona si affiderà a Griezmann, che potrebbe finalmente brillare. Occhio a Moreno del Villarreal, spesso sottovalutato ma mattatore del Sottomarino Giallo con una grande abilità sotto porta e dei dati dagli undici metri da record. Al Siviglia ci sarà ancora Papu Gomez, così come Suso, mentre il Betis conterà ancora una volta sull'eterno Joaquin.

LIGA 2021/22: I GIOCATORI DA SEGUIRE

Ansu Fati e Pedri sono i giocatori della Spagna e della Liga su cui tutti puntano gli occhi: il primo è reduce da diversi infortuni e dovrà dimostrare di riuscire ad andare oltre i problemi fisici, mentre il secondo nonostante la giovanissima età è uno dei giocatori mondiali con più presenze all'attivo nel 2021.

Il Real Madrid ha prestato al Maiorca ancora una volta il giapponese Kubo, che alle Olimpiadi ha dimostrato di poter essere realmente il nuovo fenomeno nipponico dopo i vari Kagawa, Honda e soprattutto Nakata.