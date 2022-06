Liga 2022/23, le date della nuova stagione: inizio il 12 agosto

Definite le date della stagione di Liga 2022/23: il campionato inizierà il 12 agosto, la sosta il 9 novembre. L'ultima giornata sarà a giugno.

Sarà una stagione atipica per tutti i campionati nazionali: i Mondiali in Qatar, in programma tra novembre e dicembre, rivoluzioneranno i calendari di tutti i tornei, compresa la Liga.

Nelle scorse ore sono state definite le tappe della stagione 2022/23, dopo la conclusione dell'edizione che ha visto trionfare il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

QUANDO INIZIERA' LA LIGA 2022/23?

La Liga 2022/23 inizierà il 12 agosto 2022 con la prima giornata di campionato: un avvio anticipato proprio per consentire la disputa di più partite possibili alla fine dell'estate.

La sosta per i Mondiali in Qatar, invece, è fissata per il 9 novembre: da lì in poi i club si fermeranno e lasceranno partre i giocatori impegnati nelle rispettive Nazionali.

QUANDO FINIRA' LA LIGA 2022/23?

L'ultima giornata della Liga 2022/23 è invece fissata per il 4 giugno 2023, quindi si andrà molto lunghi con il calendario.

Le altre date importanti del calcio spagnolo sono l'inizio della Copa del Rey (19 ottobre), le finali di Supercoppa Spagnola (Dall'11 al 15 gennaio 2023) e la finale di Copa del Rey (il 29 aprile).