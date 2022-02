Lewis Hall, il gioiello del Chelsea che ha stregato Tuchel

In occasione della sfida valida per il quarto turno di FA Cup contro il Plymouth Argyle, in programma sabato, l'allenatore del Chelsea Thomas Tuchel dovrà decidere se convocare uno dei calciatori migliori della sfida del turno precedente.

La vittoria dei 'Blues' contro il Chesterfield, formazione di quinta divisione, era scontata, ma i 41 mila coraggiosi che hanno assistito alla sfida di inizio gennaio a Stamford Bridge si sono goduti una piacevole sorpresa: la grande prestazione di Lewis Hall.

Dopo essere stato schierato titolare, il 17enne è diventato il nono giocatore più giovane della storia a debuttare con il Chelsea, e il più giovane di sempre in FA Cup. Hall non ha deluso le attese, sfornando un assist che gli ha consentito di aggiudicarsi il premio di 'Man of the Match'.

"Lavoro per questo sin da quando ero bambino e ho iniziato a giocare nel Chelsea - ha raccontato Hall alla BBC Sport al termine della partita - Avere questa opportunità davanti agli occhi della mia famiglia e di questo fantastici tifosi è una sensazione incredibile".

"Ci siamo incontrati il giorno in cui lui (Tuchel, ndr) ha comunicato la formazione. Ero subito molto nervoso".

"Ho visto il mio nome sul foglio dei titolari e tremavo. Ci ho messo qualche ora per elaborare".

Ma quando si è trattato di scendere in campo Hall non ha mostrato alcun cenno di nervosismo. Al contrario, il suo debutto ha segnato un'incredibile ascesa nel club in cui ha iniziato a giocare 10 anni fa dopo aver lasciato quello della sua città natale, Slough.

Tuttavia, solamente nella stagione 2021/2022 la sua reputazione all'interno del club ha raggiunto a livelli tali per cui ora è considerato uno dei migliori talenti dell'accademia del club di Cobham.

Dopo un'annata tra l'U16 e l'U18, al ritorno in campo dopo la pausa estiva è apparso subito chiaro il fatto che Hall era maturato. Non a caso, dopo essere entrato a far parte dell'U23 a settembre, quando il Covid-19 ha colpito la prima squadra, con alcuni calciatori in isolamento, Hall è stato uno dei primi ad essere aggregato da Tuchel tra i 'grandi'.

Da quel momento è rimasto in prima squadra, figurando tra le riserve in occasione di due delle ultime quattro partite dei 'Blues' in Premier League.

"Meritava di giocare - ha dichiarato Tuchel dopo il debutto di Hall - È un bravo ragazzo".

"La tranquillà è una caratteristica che ha mostrato durante gli allenamenti, oltre ad aver dimostrato di essere molto bravo nelle esercitazioni per il possesso palla e nelle partitelle".

"Quella di Stamford Bridge è stata per lui una grande opportuntà. Ha colto l'occasione ed è stato protagonista in alcune azione da goal. Sono felice per lui".

Hall viene da una famiglia di sportivi e suo fratello maggiore, Connor, ha ottimi ricordi della FA Cup, trofeo con cui ha raggiunto il quarto turno con il Chorley.

Lewis ha mostrato un gran talento in vari sport. Nell'estate 2021 ha giocato con la squadra locale di cricket, a Binfield, dove viene descritto come un "talentuoso tuttofare mancino", con una media di 44 con la mazza e 20 wicket con la palla nella passata stagione.

Talento a tutto tondo, è cresciuto molto dal punto di vista calcistico. Solitamente gioca a centrocampo, ma negli ultimi mesi è stato schierato anche in altre posizioni.

Ha fatto benissimo da terzino sinistro e da centrocampista esterno ed ha debuttato in prima squadra agendo da terzo centrale in una linea difensiva a tre. Per lui si è trattato di una prima volta in questo ruolo.

Visti chi sono i suoi beniamini, viene tuttavia da pensare che Hall nutra ancora delle speranze di imporsi come centrocampista.

“Ho due modelli e sono Kevin De Bruyne e Frank Lampard”, ha spiegato al sito ufficiale del Chelsea.

“Parliamo di due giocatori molto bravi dal punto di vista tecnico, ma mi piace anche il modo in cui riescono a dare il loro contributo in termini di assist e goal”.

L'articolo prosegue qui sotto

Hall ha certamente imparato ad incidere e lo dimostrano i sei goal e cinque assist messi insieme nelle 25 partite giocate a livello giovanile in stagione. Sono questi numeri che dimostrano quanto bene possa fare quando viene schierato qualche metro più avanti.

La sua fama sta crescendo anche di fuori dal campo di allenamento, visto che ha guadagnato 60000 nuovi follower su Instagram nelle 24 ore successive al suo debutto.

La sensazione è quella che per la nuova stella sfornata dal settore giovanile del Chelsea, tale numero sia destinato a crescere ulteriormente.