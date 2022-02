Dopo aver deciso di lasciare l'Accademia dell'Everton a 16 anni, l'attaccante francese Mohamed-Ali Cho sta attualmente brillando in Ligue 1 per l'Angers, facendo parlare di un trasferimento da 20 milioni di euro al Borussia Dortmund. Nell'estate del 2021, nel frattempo, anche il più giovane giocatore della prima squadra dei Toffees, Thierry Small, ha deciso di rifiutare un contratto al Goodison Park a favore del trasferimento al Southampton.

Quindi, con questo in mente, era comprensibile per i tifosi dell'Everton temere che il 19enne Lewis Dobbin avrebbe anch'esso abbandonato il Merseyside mentre il suo contratto si avviava verso la scadenza.

Dopo aver segnalato l'interesse di club sia in Bundesliga che in Premier League, e con l'Everton in subbuglio dopo una serie di pessimi risultati terminati con il licenziamento di Rafa Benitez, la pressione è aumentata. Per placare i tifosi firma con Dobbin, per un futuro a lungo termine.

Forse un po' inaspettatamente ci sono riusciti, e l'attaccante ha firmato fino all'estate del 2025. Con la recente nomina di Frank Lampard come allenatore, c'è ancora più motivo di essere entusiasti del futuro di Dobbin, visto quanto sia appassionato l'ex centrocampista inglese nello spingere i giovani giocatori in avanti. Basti pensare ai suoi precedenti ruoli manageriali al Derby County e al Chelsea.

"I miei commenti su Twitter e Instagram erano pieni di persone che volevano firmassi un nuovo contratto" ha detto Dobbin dopo l'ufficialità. “Mi dà fiducia che vogliano vedere di più da me. Voglio restituire tanto e fare bene in futuro".

L'entusiasmo attorno a Dobbin è stato costruito attorno a una forte carriera nelle giovanili, che ora sta iniziando a manifestarsi in una svolta in prima squadra. Finora ha collezionato quattro presenze da senior in questa stagione, incluso un match da 28 minuti particolarmente promettente in trasferta a casa Chelsea.

Dobbin si è allenato regolarmente con la prima squadra per tutta la stagione ed è stato inserito nella rosa in 10 occasioni, anche se deve ancora giocare una partita da titolare. Ma con l'arrivo di Lampard, le cose potrebbero presto cambiare. La versatilità di Dobbin sarà fondamentale nel regalare più minuti, data la duttilità offensiva.

Sebbene si trovi meglio come attaccante di sinistra, la maggior parte dei suoi minuti nella prima squadra dell'Everton finora sono arrivati ​​come punta e in questa stagione ha giocato principalmente sulla fascia destra per l'Under 23 dell'Everton.

Dopo aver esordito nell'Under 18 a 15 anni nel 2018, è stato nella stagione 2019-2020 che Dobbin ha davvero lasciato il segno nel calcio giovanile, segnando 11 reti in 16 partite di campionato. Di conseguenza è stato nominato miglior giocatore della squadra.

"Diventerà un top player, non c'è dubbio su questo" ha detto il capo dell'Everton U23 David Unsworth durante quella stagione, quando Dobbin ha firmato il suo primo contratto da professionista. La stagione successiva, tuttavia, è stata rovinata da un infortunio al ginocchio subito nel gennaio 2021, che di fatto lo ha escluso per quasi tutta la seconda metà della stagione.

Il 19enne, tuttavia, ha ripreso a segnare all'inizio del 2021-22, con 10 reti in cinque partite pre-stagionali - di cui tre triplette - con l'U23. In questo modo ha ottenuto la convocazione per la prima squadra per l'amichevole pre-campionato contro il Manchester United all'Old Trafford.

Ha fatto il suo debutto lì davanti a un pubblico di 55.000 persone, e il suo inizio competitivo per i Toffees è arrivato subito dopo, entrando come sostituto nella vittoria per 2-0 sul Norwich City a settembre a Goodison Park. Nonostante sia apparso alla ribalta solo negli ultimi anni, Dobbin è stato designato come un baby da tenere d'occhio da quando è entrato a far parte del club a 11 anni.

Possedendo un ritmo vertiginoso e una spietatezza sotto porta, ha anche un pedigree internazionale, essendo stato notato dagli scout giovanili della FA come candidato per la loro prima squadra in assoluto composta da giocatori nati nel 2003. Ha fatto così il suo debutto in Inghilterra all'età di 14 anni.

Vista la sua versatilità, lo stile di gioco di Dobbin è distintivo indipendentemente dalla posizione in cui gli viene chiesto di giocare. Lavoratore duro e pieno di energia fuori palla, è un abile pressatore e spesso usa una combinazione di ritmo e buona comprensione del gioco per stroncare e vincere la palla in posizioni pericolose.

Non è solo quando è fuori possesso che mostra questa forte intelligenza. Il suo eccellente movimento, in particolare oltre l'ultima linea di difesa, costituisce gran parte del suo gioco. Abile nell'usarlo insieme al suo ritmo e accelerazione, è in grado di causare problemi alla maggior parte delle difese.

Un aspetto significativo del suo gioco è anche la sua abilità con la palla. È un abile dribblatore e portatore di palla sulle lunghe distanze, ed è particolarmente bravo nell'uno contro uno con un difensore avversario, anche se in genere ha bisogno di ricevere la palla nello spazio per essere più efficace.

C'è molto spazio per migliorare nel suo gioco dal ritorno alla porta e nel processo decisionale - spesso fa tiri ambiziosi quando è disponibile un'opzione di passaggio migliore - ma possiede gli strumenti grezzi di una potenziale superstar.

Va detto, tuttavia, che l'Everton non ha reso semplice il suo percorso verso la prima squadra. L'arrivo di Lampard renderà sicuramente più probabile un certo livello di coinvolgimento in prima squadra, ma il club ha portato Anwar El Ghazi in prestito dall'Aston Villa nella finestra di mercato di gennaio, che probabilmente prenderà la maggior parte dei minuti di rotazione.

Sembrerebbe un rinnovo poco utile, ma può anche essere vista sotto una luce diversa: è potenzialmente un'opportunità per Dobbin di dimostrare il suo valore rispetto a un professionista collaudato ed esperto. Anche se non finirà per farlo, Dobbin potrebbe comunque essere destinato a grandi cose.

Ha compiuto 19 anni solo a gennaio ed è molto inesperto nel calcio professionista, il che significa che potrebbe essere necessario un prestito nella prossima stagione se il percorso verso il calcio di prima squadra all'Everton dovesse essere bloccato nel breve periodo.

Tuttavia, la combinazione tra il suo nuovo contratto a lungo termine e l'arrivo di Lampard come allenatore è senza dubbio incoraggiante per Dobbin e la sua ambizione di arrivare al top.

