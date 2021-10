Lewandowski sul Pallone d'Oro: "Se posso vincerlo? Parlano i miei risultati"

L'attaccante del Bayern Monaco ha parlato della possibilità di vincere il Pallone d'Oro e del suo futuro, anche quello post-ritiro.

Lo scorso anno lo avrebbe senz'altro meritato: ed è ingiusto, a pensarci bene. Robert Lewandowski per tutti è stato, è e sarà il "Pallone d'Oro" 2020, anche se a casa quel premio non ci sarà mai. O almeno: quello riferito a quell'anno solare.

"Tutti hanno visto quello che ho fatto e quello che continuo a fare. Se posso ancora vincerlo? I miei risultati possono rispondere a questa domanda, perché gli ultimi due anni sono stati un grande traguardo non solo per me, ma per qualsiasi calciatore nella storia del calcio".

L'attaccante polacco non ha mai smesso di segnare, e di conseguenza di sognare quel titolo, come racconta in una lunga intervista a Marca: uno dei pochi che gli manca, a livello individuale.

"Ho la possibilità di vincere il Pallone d'Oro: ho dimostrato che non è importante da dove vieni, non importa quanto tu lavori forte. Ho dimostrato che nonostante abbia avuto un inizio complicato, nella mia carriera, puoi raggiungere il successo".

Ha 33 anni, Lewandowski, e ancora opportunità per vincere il premio: rientra, com'è normale che sia, nella lista. Si gode il presente, ma da qualche tempo ha iniziato a pensare al futuro.

"Ho iniziato a prepararmi per il dopo ritiro dall'età di 27 anni. In questo momento non so dire se sarò un allenatore o meno, per ora non voglio esserlo, ma forse dopo 2 o 3 anni dal mio ritiro mi mancherà questo, mi mancherà lo spogliatoio".

Magari, chissà, dei tanti allenatori che lo hanno guidato al successo, in carriera, prenderà qualcosa anche da Pep Guardiola.