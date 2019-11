Levante-Barcellona 3-1: i catalani vanno al tappeto in 7 minuti

Messi illude il Barcellona su calcio di rigore, ma il Levante opera la rimonta nella ripresa: a segno Campaña, Borja Mayoral e Radoja.

Evidentemente è il weekend dei colpacci. Il col in , l' col in , ma pure in la sorpresa è dietro l'angolo: il capolista cade in rimonta, e in maniera rovinosa, sul campo del .

Non basta l'ennesimo goal di Leo Messi, il suo quinto in campionato, su calcio di rigore: i padroni di casa segnano tre reti in sette minuti nella ripresa, dal 61' al 68', costringendo i catalani al terzo ko in questa prima parte di stagione.

Campaña, Borja Mayoral (ex ) e Radoja: sono questi i marcatori del Levante, che non si fa abbattere dallo svantaggio siglato dall'argentino e si porta a casa una vittoria prestigiosissima. E pure ottima per scavare un discreto solco sul terzultimo posto e, dunque, sulla zona retrocessione.

Messi (a cui viene pure annullato un goal dopo la revisione alla VAR) e compagni tornano dunque a casa a testa bassa. E, tra oggi e domani, potrebbero essere superati da un manipolo di squadre: il Real Madrid e l' su tutte.