L'Alaves torna in Liga nella maniera più impensabile: dopo due traverse ai supplementari del Levante.

Lacrime sugli spalti, all'Estadi Ciutat de Valencia: lacrime dei tifosi del Levante, lacrime dei tifosi dell'Alaves, che insieme si giocano la promozione in Liga. Lacrime perché al 130' succede di tutto. Il caos.

Il risultato è di 0-0, come all'andata della finale Playoff: così il Levante è promosso in massima serie, in virtù del posizionamento nella stagione regolare. Lo è anche ai tempi supplementari.

Lo è nonostante le due traverse colpite proprio nei 30 minuti successivi al 90': nonostante quella al 120', dopo il calcio di punizione di Pepelu.

Era praticamente in Liga, la formazione rossoblù: poi succede qualcosa. Succede che al 123' c'è l'assalto finale dell'Alaves che si butta avanti, batti e ribatti e Antonio Sivera, giocatore del Levante, si porta avanti il pallone col braccio, in area. In maniera illogica.

L'arbitro, il signor Maeso, si prende il suo tempo, nonostante le immagini parlino chiaro: il tocco c'è, il rigore pure. E viene assegnato al 126', in favore dell'Alaves.

Con lo 0-0 è promosso il Levante, con lo 0-1 l'Alaves: dal dischetto, al 130', dopo diverse verifiche al VAR, è Villalibre, in prestito dall'Athletic Bilbao. Rincorsa, incrocio e goal.

Psicodramma Levante, gioia incredibile per l'Alaves, che torna in Liga dopo aver sostanzialmente assaporato la sensazione di rimanere in Segunda per 130 minuti. Il calcio è anche questo.