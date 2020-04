L'esplosione di Zahavi: da flop in Serie A a macchina da goal

Solo due goal in Serie A con la maglia del Palermo, poi l'addio all'Italia e la trasformazione: soltanto nel 2019 ha segnato 40 reti, più di Ronaldo.

Maurizio Zamparini è uno che ci ha quasi sempre visto giusto. Dybala , Pastore e Cavani sono gli esempi più lampanti. Rimane però quel quasi che normalmente tende a rappresentare un acquisto sbagliato oppure, come in questo caso, un rimpianto.

Per capire di cosa stiamo parlando bisogna tornare all'estate del 2011, quando Zamparini si lascia conquistare da un talentuoso attaccante israeliano di 24 anni. Il suo nome è Eran Zahavi , reduce da un'ottima stagione con la maglia dell'Hapoel Tel Aviv. Il suo momento migliore lo vive durante la fase a gironi di Champions, segnando una doppietta al e un goal al .

Zamparini è convinto che quel ragazzo diventerà la sua prossima super plusvalenza. Del resto quella è la stessa estate della cessione di Pastore al per 42 milioni di euro. Zahavi arriva a per poco meno di due milioni, impreziosendo una rosa che vanta già giocatori del calibro di Miccoli , Ilicic , Hernandez e Pinilla .

"L’accostamento a Pastore non mi preoccupa. Lui è un campione, lo ha dimostrato nei suoi due anni a Palermo. Io sono Zahavi, lui è Pastore. Magari un giorno diventerò forte come lui o anche di più. Chi lo sa".

L'allenatore è Devis Mangia, che lo schiera praticamente subito titolare come esterno di centrocampo o trequartista. L'esordio ufficiale al Barbera arriva alla quarta giornata contro il ed è subito magia. Zahavi riceve palla sulla trequarti e disegna un arcobaleno che si spegne proprio sotto l'incrocio. Una meraviglia, un colpo da campione che manda in estasi i tifosi rosanero.

Pastore chi? Il Flaco viene immediatamente cancellato , mentre Zamparini fantastica già sull'assegno che incasserà tra un paio di stagioni per la sua cessione. Peccato che quello sarà il primo degli unici due goal segnati da Zahavi in una stagione e mezzo al Palermo. L'altro lo segnerà al , con un semplice tap-in a porta vuota.

Tra infortuni, concorrenza e cambi di allenatore, Zahavi scivola sempre più nel solco scavato in panchina. Nella stagione successiva (quella che segnerà la retrocessione del Palermo) gioca appena tre partite prima di venire rispedito in Israele, al Maccabi Tel Aviv, per soli 250 mila euro .

Quella sembra essere la botta definitiva per la carriera di Zahavi, invece sarà la sua svolta. Dal 2013 in poi il suo rendimento diventa qualcosa di pazzesco, quasi paranormale. Zahavi inizia a giocare da punta centrale e si trasforma in un macchina da goal .

Col Maccabi Tel Aviv segna in totale 121 reti in 156 presenze e nella stagione 2015/16 realizza anche otto goal in tra preliminari e fase a gironi. Nel frattempo conquista anche la Nazionale e ne diventa trascinatore.

ZAHAVI DOPO LA SERIE A

2013/14 - 34 goal

2014/15 - 34 goal

2015/16 - 63 goal

2017 - 31 goal

2018 - 22 goal

2019 - 29 goal

L'ennesima svolta arriva con il trasferimento in , al Guangzhou R&F. Qui Zahavi raggiunge score impressionanti di stagione in stagione. Il bilancio totale, dopo aver lasciato il Palermo e la , è di 240 goal in tutte le competizioni .

La rabona di Zahavi è una gioia per gli occhi 😍 #ChineseSuperLeague #DAZN pic.twitter.com/wOE2nsiviy — DAZN (@DAZN_IT) September 16, 2019

Ma l'apice Zahavi lo raggiunge nel 2019. Oltre infatti ai 29 centri in campionato col Guangzhou, tra cui un goal fantastico di rabona che ha fatto il giro del mondo , bisogna aggiungere le 11 reti segnate con l'Israele nelle qualificazioni agli Europei, che lo hanno laureato vice capocannoniere dietro Kane (12 goal).

Se consideriamo dunque soltanto l'anno solare 2019, Zahavi ha segnato qualcosa come 40 goal tra club e nazionale in 12 mesi . Più di Cristiano Ronaldo , per intenderci, che tra e si è fermato a 39. Un'esplosione clamorosa, che probabilmente il buon Zamparini aveva previsto, ma stavolta senza crederci fino in fondo.