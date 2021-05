Lesione del collaterale mediale per Verratti: Europei a rischio

Infortunio al ginocchio destro per Marco Verratti: stop stimato tra le 4 e le 6 settimane, a rischio gli Europei con l'Italia.

Arrivano pessime notizie dalla Francia, precisamente da Parigi: la stagione di Marco Verratti in maglia PSG è ufficialmente volta al termine con qualche settimana d'anticipo.

La società transalpina ha comunicato l'esito degli esami svolti dall'ex centrocampista del Pescara: per lui lesione del collaterale mediale del ginocchio destro e stop stimato in un periodo compreso tra le 4 e le 6 settimane (a seconda dell'evoluzione del problema).

Naturalmente Verratti non potrà scendere in campo nelle ultime due giornate di Ligue 1, decisive per il PSG che dovrà cercare di recuperare tre punti di svantaggio dal Lille capolista, sempre più vicino al titolo dopo il pari della squadra di Pochettino a Rennes.

Forfait confermato anche dal tecnico argentino nella conferenza stampa alla vigilia della sfida col Montpellier, valida per la semifinale della Coppa di Francia.

"Marco è molto deluso, come tutti noi. La sua stagione al PSG è finita. Spero che sia pronto per disputare gli Europei".

Ma ciò che preoccupa maggiormente noi italiani è l'eventuale indisponibilità di Verratti per gli Europei itineranti, che partiranno proprio tra un mese esatto allo Stadio Olimpico di Roma con la sfida inaugurale tra gli azzurri e la Turchia.

Qualora i tempi di recupero dovessero allungarsi, per Verratti non ci sarebbero chance di rientrare nella lista dei 26 convocati di Roberto Mancini: proprio come accaduto in occasione di Euro 2016, quando una forma di pubalgia lo mise ko.