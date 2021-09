Mancuso tra calcio e pesca: "Sapevamo di poter battere la Juventus"

L'attaccante dell'Empoli si racconta, tra il calcio e la sua seconda passione: "A casa ho una ventina di canne da pesca".

Ben al di là delle prime due gare di questa stagione, Leonardo Mancuso è destinato ad entrare nel cuore degli appassionati di calcio italiani. Un po' per la sua storia, che all'Empoli ricorda quella di un certo Ciccio Caputo, un po' perché i suoi goal potrebbero diventare una costante del nuovo campionato di Serie A.

"Cosa ho provato dopo la rete che ci ha permesso di battere la Juve? È difficile spiegarlo: davanti agli occhi mi sono passati venti anni di calcio, di sacrifici, di momenti belli e brutti. Di una vita da professionista lontana dalle luci della ribalta, ma vissuta sempre con passione e impegno. Il calcio emoziona anche se non giochi in Serie A".

Per Mancuso il goal alla Juventus, sua ex squadra che ha deciso di non puntare su di lui, è stato un momento speciale che porterà con sè sempre, come racconta a "La Gazzetta dello Sport".

"A fine gara ho regalato ai tifosi azzurri i miei pantaloncini. La maglia no. Quella resterà con me per tutta la vita".

E' un momento magico per l'attaccante, che segue insieme agli altri giocatori dell'Empoli i consigli saggi di Andreazzoli.

"Ci ha detto e ridetto che se affronti spaventato le grandi, hai perso prima di scendere in campo. Alla vigilia della sfida contro i bianconeri ci aveva ripetuto, fino alla noia, che la Juve era la Juve, ma che 'si poteva fare'. E noi lo abbiamo fatto".

Tra gli scarpini e la canna da pesca: Mancuso trova tempo anche per la sua passione, valvola di sfogo importante per affrontare al meglio la routine da calciatore professionista.