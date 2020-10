Lega Serie A, il presidente Dal Pino positivo al Covid

Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, è risultato positivo al Covid. E’ in isolamento presso la propria abitazione.

Il presidente della Lega , Paolo Dal Pino, è risultato positivo al Covid a seguito di un test al quale si è sottoposto nella giornata di lunedì.

Ad annunciarlo è stata la stessa Lega Serie A attraverso una nota ufficiale.

“La Lega Serie A comunica che il Presidente Paolo Dal Pino è risultato positivo al covid-19 in seguito al test effettuato ieri. Il Presidente, sintomatico e in isolamento presso la propria abitazione, seguirà ora le procedure previste dal protocollo sanitario”.

Dal Pino, che nel gennaio 2020 è diventato presidente della Lega Serie A e che quindi all’inizio del suo mandato è stato subito chiamato a gestire la difficilissima situazione che si è venuta a creare con l’emergenza Coronavirus, proprio nelle scorse ore aveva partecipato ad una riunione, in videocollegamento, con il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ed il presidente della FIGC, Gabriele Gravina.

Dal Pino aveva deciso di non recarsi a in via precauzionale: si era infatti sottoposto al test dopo aver avvertito alcuni sintomi.