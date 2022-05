La Lega Serie A accoglie la richiesta di Mourinho: Torino-Roma si gioca di venerdì

"Il primo modo di preparare la finale è avere il rispetto del calcio italiano e che questo ci faccia giocare l'ultima partita di venerdì perché sicuramente il Feyenoord farà lo stesso e penso che noi in rappresentanza del calcio italiano meritiamo l'opportunità di preparare la finale nel miglior modo possibile".

Con queste parole José Mourinho ha aperto l'argomento Tirana appena dopo la vittoria all'Olimpico contro il Leicester nella semifinale di ritorno di Conference League.

Una richiesta, quella di disputare la sfida di Serie A contro il Torino venerdì 20 maggio e non domenica 22 maggio, come originariamente programmato, che non è evidentemente passata inosservata.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, la Lega A avrebbe deciso di spostare la partita tra i granata e i giallorossi che verrà disputata all'Olimpico-Grande Torino.

La decisione sarebbe stata comunicata dal presidente Lorenzo Casini a margine dell'Assemblea di Lega: il match verrà quindi giocato venerdì 20 maggio, 5 giorni prima la finale di Tirana.

Accolta, in poche parole, la richiesta di Mourinho e della Roma: la finale pesa, la posta in gioco pure come del resto l'importanza di un trofeo europeo, che in Italia tra i club manca da diversi anni.