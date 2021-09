La Lega Dilettanti si affida all'estrazione del Lotto: sorteggiato il calendario grazie alla Ruota di Napoli

Incredibile decisione del Comitato Regionale della Campania: il programma del 1° turno di Coppa Italia Dilettanti stabilito dall'estrazione del Lotto.

Un sorteggio effettuato grazie all'estrazione del Lotto per definire il programma delle gare. Il Comitato Regionale della Campania della Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito la prima a scendere in campo tra Neapolis e Napoli United, in occasione del primo turno della Coppa Italia di categoria, attraverso un metodo molto singolare.

Neapoli e Napoli United disputano le gare interne allo stadio 'Vallefuoco' di Mugnano di Napoli e il programma delle gare del weekend del 4 e 5 della fase regionale prevedeva una sovrapposizione delle sfide. Per risolvere questo inconveniente, il Comitato Regionale della Campania si è affidato all'estrazione del Lotto e alla Ruola di Napoli per decidere chi far scendere in campo sabato e chi domenica.

"In relazione agli incontri delle società Neapolis e Napoli United sarà effettuato il sorteggio finalizzato a stabilire quale delle due società disputerà la gara sabato (4 settembre 2021); l'altra gara, salvo diverse comunicazioni, sarà disposta per domenica (5 settembre 2021) ad orario federale. Il sorteggio sarà abbinato al primo numero estratto sulla Ruota di Napoli nell'estrazione del Lotto di martedì 31 agosto 2021 (primo estratto da 1 a 45: giuoca il sabato la società Napoli United; primo estratto daa 46 a 90: giuoca il sabato la società Neapolis)".

Nel comunicato, la LND Campania ha spiegato le modalità del singolare sorteggio. Il primo numero estratto è stato il 44, con il Napoli United che ospiterà sabato l'FC Giugliano 1928, mentre il Neapolis scenderà in campo contro la Nuova Napoli Nord nella giornata di domenica.