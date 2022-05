Leeds salvo all'ultimo respiro: Burnley retrocesso in Championship

Prima la gestione Bielsa e una stagione piena zeppa di difficoltà che sembravano lasciar presagire un triste finale. Poi la separazione dal 'Loco' e l'arrivo al timone di Jesse Marsch che, all'ultima giornata, piazza il clamoroso sorpasso ai danni del Burnley e salva il Leeds.

Gli Whites, infatti, chiudono al quartultimo posto dopo aver vinto in casa del Brentford al 94' e, complice il ko del Burnley in casa col Newcastle, lo scavalcano in classifica condannandolo alla retrocessione in Championship.

Il rigore trasformato da Raphinha e il sigillo finale di Harrison assumono, di fatto, i connotati dei goal più importanti della stagione, mentre a 'Turf Moor' si consuma il dramma sportivo del Burnley, infilato due volte dai Magpies, in goal con la doppietta di Wilson, a precedere l'inutile griffe di Cornet.

Una doppia sentenza che significa discesa in Championship a braccetto con Norwich e Watford. A sorridere, invece, è soltanto il Leeds che anche nella prossima stagione regalerà al pubblico di Elland Road, il palcoscenico della Premier League.