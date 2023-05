Il Leeds perde, siparietto Allardyce: "allunga" una banconota al quarto uomo

L'allenatore dei Peacocks si lascia andare a un siparietto ironico nel corso della sfida persa con il West Ham.

La stagione del Leeds prosegue nel segno di un rischio, quello della retrocessione in Championship, sempre più concreto: al London Stadium, visto il pareggio in extremis guadagnato dall'Everton contro i Wolves nella giornata di sabato, i Peacocks si giocavano una fetta importantissima della salvezza.

E non è andata bene, neanche un po': vantaggio con Rodrigo, pareggio degli Hammers, freschi di qualificazione in finale di Conference League (in cui sfideranno la Fiorentina), con Rice.

Nella ripresa, poi, reti di Bowen e Lanzini, quest'ultima nel recupero, con i giocatori del Leeds che a una giornata dal termine della Premier League sono a -2 dall'Everton: insomma, il loro destino sembra segnato.

A questo si aggiunge la serie quasi infinita di allenatori che hanno occupato la panchina in questa stagione: Jesse Marsch, Michael Skubala, Javi Garcia e Sam Allardyce, dal passato non proprio straordinario.

Allardyce è noto per essere stato uno dei commissari tecnici più "brevi" della Nazionale inglese: nominato all'indomani di EURO 2016, è stato costretto a dimettersi in seguito a uno scandalo legato a un'inchiesta giornalistica che mostrava come il tecnico riuscisse ad aggirare le norme imposte dalla FA per regolare la proprietà dei cartellini di questo o l'altro giocatore.

Non un'esperienza memorabile: ecco, è stato chiamato dal Leeds per provare a centrare una difficilissima salvezza. Nel corso di West Ham-Leeds si lascia andare a un siparietto ironico.

"Allunga" una banconota al quarto uomo, che scoppia a ridere: il tutto è rientrato nel giro di qualche minuto, nell'ilarità generale.