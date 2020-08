Lecce, Tachtsidis positivo al COVID-19: rimarrà in Grecia

Panagiotis Tachtsidis si aggiunge alla lista di calciatori trovati positivi al COVID-19: il centrocampista del Lecce rimarrà in isolamento in Grecia.

Il si è radunato in vista della nuova stagione, dopo la cocente delusione della retrocessione in Serie B all'ultima giornata. Con Eugenio Corini, il nuovo allenatore, ma senza Panagiotis Tachtsidis, rimasto in Grecia.

L'ex centrocampista della è tornato in patria per le vacanze, prima di iniziare la nuova stagione. Ma, prima di tornare in , come comunicato dal club giallorosso è risultato positivo al COVID-19.

"Tutti i giocatori convocati per il raduno si sono sottoposti nella mattinata di oggi a test molecolare e sierologico. Assente il solo Tachtsidis, autorizzato dalla società a permanere presso il proprio domicilio. Il calciatore infatti, si è sottoposto volontariamente e diligentemente, in Grecia prima della partenza, a tampone la cui risultanza ha dato esito positivo al Covid-19. Altre squadre Al calciatore la società augura una pronta guarigione auspicando che possa quanto prima raggiungere i propri compagni di squadra".

Tachtsidis, che ora osserverà un periodo di isolamento prima di poter finalmente fare ritorno in Italia, è l'ennesimo calciatore trovato positivo negli ultimi giorni: una lunga lista, che va dai giocatori del a Boga, da Petagna a Pulgar, passando per Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna.