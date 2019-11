Lecce-Sassuolo 2-2: Berardi salva De Zerbi, delusione giallorossa

Il Sassuolo ottiene un punto di platino in casa del Lecce, due volte in vantaggio e due volte raggiunta dalla squadra neroverde.

Una gara fondamentale in chiave salvezza, che il doveva vincere a tutti i costi: niente da fare, il ottiene il pari con le unghie e con i denti. Partita combattuta ma nelle mani del team Liverani fino all'85, che non riesce comuqnue a superare l'ostico Sassuolo ottenendo in ogni caso il quarto risultato utile consecutivo. De Zerbi salvo e con un punto di platino in tasca.

Gara equilibrata e tirata fino all'ultimo quella andata in scene al Via del Mare, con il Lecce costretto ad effettuare due cambi causa infortunio nel primo tempo: se Tabanelli ha lasciato il campo effettivamente per un problema muscolare, Babacar è stato sostituito in seguito ad un gesto dello stesso attaccante che Liverani ha interpretato erroneamente. Non chiedeva il cambio, tanto che dopo la sostituzione l'ex ha chiesto a gran voce spiegazioni.

Un cambio però essenziale, alla fin fine, per il destino del Lecce. La squadra salentina aveva trovato il vantaggio al 18' con Lapadula, magico nell'agganciare un pallone per poi accentrarsi e battere Consigli imparabilmente. Una partita dai gran goal quella andata in scena, uno dopo l'altro.

Anche il pareggio del Sassuolo al 35' è calcio da incorniciare: stavolta i neroverdi, in puro stile De Zerbi, raggiungono l'area avversaria con scambi di prima e nello stetto, con il cumine della conclusione di Toljan sotto le gambe di Gabriel. Esce Babacar, entra Falco E dopo mezzora arriva il primo centro in del numero dieci.

Punizione dal limite, tiro a giro che Consigli non si aspetta dalla parte opposta e applausi a scena aperta per Falco. La ripresa è priva di emozioni, accendendosi solo nei dieci minuti finali grazie ad un Sassuolo deciso a non uscire battuto da Lecce.

Prima Defrel spara alto incredibilmente dopo l'ottima azione di Boga, dunque ci pensa Berardi a punire l'indecisione di Gabriel e dalla difesa leccese in seguito alla conclusione di Defrel parata ma non allontanata. Palla che scivola inesorabilmente all'indietro, mancino di Berardi e 2-2 finale.

IL TABELLINO

LECCE-SASSUOLO 2-2

MARCATORI: 18' Lapadula (L), 35' Toljan (S), 42' Falco (L), 85' Berardi (S)

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli (40' Skakov), Petriccione, Majer (71' Riccardi); Mancosu; Babacar (15' Falco), Lapadula

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos (81' Duncan); Traorè (66' Djuricic), Obiang, Locatelli (86' Peluso); Berardi, Defrel, Boga

Arbitro : Ros

Ammoniti : Locatelli (S), Toljan (S), Calderoni (L), Skakov (L), Obiang (S)

Espulsi : -