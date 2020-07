Lecce-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Bonazzoli unica punta

Le formazioni ufficiali di Lecce-Sampdoria: Liverani punta sulla coppia leggera Falco-Saponara, Ranieri con Bonazzoli unica punta.

Le formazioni ufficiali

LECCE (3-5-2): Gabriel; Donati, Meccariello, Paz; Rispoli, Mancosu, Tachtsidis, Barak, Calderoni; Falco, Saponara.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszinski, Yoshida, Colley, Augello; De Paoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez; Bonazzoli.

Sfida salvezza al 'Via del Mare' dove il ospita la . Entrambe le squadre devono assolutamente vincere per smuovere la classifica.

Liverani lascia fuori Babacar e scommette sulla coppia leggera Falco-Saponara in attacco. Meccariello sostituisce lo squalificato Lucioni in difesa. Rispoli e Calderoni sulle fasce.

Ranieri invece punta su Bonazzoli, preferito a Gabbiadini e La Gumina. Dietro di lui Ramirez. Out Tonelli per infortunio, in difesa c'è Yoshida con Colley.