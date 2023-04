Stankovic le prova tutte: 4 cambi in una volta all'intervallo di Lecce-Sampdoria

L'allenatore blucerchiato sostituisce quattro elementi al Via del Mare: vera e propria rivoluzione dopo appena 45 minuti.

La partita tra Lecce e Sampdoria è praticamente un'ultima spiaggia per i blucerchati, che devono vincere per inseguire il sogno chiamato salvezza.

Di fronte si trovano i salentini di Baroni, a caccia di punti pesantissimi per la permanenza in Serie A: e alla mezz'ora i padroni di casa passano in vantaggio, grazie alla botta di Assan Ceesay.

Un goal che ha lasciato tanta amarezza in Dejan Stankovic, che al rientro negli spogliatoi ha deciso di mettere in atto una vera e propria rivoluzione.

Quattro cambi: sì, quattro cambi all'intervallo. Fuori Zanoli, Djuricic, Lammers e Nuytinck, dentro Cuisance, Sabiri, Jesé e Murillo.

Le prova tutte, l'allenatore blucerchiato, cambiando quasi un terzo di squadra dopo appena 45 minuti: una mossa che ha ricordato quella di Claudio Ranieri, proprio sulla panchina della Sampdoria.

Il precedente risale alla stagione 2020/21, alla sfida tra l'Inter e la Samp terminata 5-1, quando l'allora tecnico doriano effettuò proprio 4 cambi all'intervallo.