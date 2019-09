Lecce-Napoli, Abidal in tribuna: occhi su Fabian Ruiz e Koulibaly

Anche Eric Abidal, team manager del Barcellona, ha assistito alla gara tra Lecce e Napoli. Ancelotti ha scherzato: "Fabian? No, è scarso...".

Toh, chi si vede. Eric Abidal, team manager del , in . Non per un viaggio di piacere, bensì di lavoro: si è recato a , dove ieri pomeriggio ha assistito al netto 4-1 ottenuto dal sui neopromossi pugliesi.

L'obiettivo? Non tanto assistere alla gara in sé, quanto visionare attentamente alcuni elementi del Napoli che potrebbero tornare utili al Barcellona. Due, in particolare, come svelato dal 'Mundo Deportivo', possono essere considerati potenziali obiettivi del Barça: Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly.

Bene: Abidal ha lasciato il Via del Mare soddisfatto. Perché Fabian Ruiz è stato uno dei migliori in campo, firmando peraltro lo splendido goal del momentaneo 0-3, mentre Koulibaly ha offerto una prestazione di sostanza, dando sicurezza alla retroguardia di Ancelotti.

Al termine del match, Carlo Ancelotti ha scherzato sulla visita di Abidal:

"Se era allo stadio per Fabian? No, Fabian è scarso... Con Abidal ci siamo incrociati, non c'è stato nulla".

Fabian Ruiz, in ogni caso, alle spagnole piace e non poco. Per quanto fatto nella sua prima stagione al Napoli e, poi, anche all'Europeo Under 21. In estate si era parlato di e ora ecco pure il Barcellona, alla ricerca pure di un erede di Piqué. E Koulibaly potrebbe rispondere all'identikit.