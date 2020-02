Lecce, Liverani svela: "Mi dicevano di non prendere Saponara..."

Un momento magico per il di Fabio Liverani, capace di strappare i tre punti con tre goal segnati sul campo del . L'allenatore giallorosso ha raccontato un curioso retroscena di mercato riguardante la trattativa per Riccardo Saponara.

Ai microfoni di 'Sky Sport', Liverani confida di aver fortemente voluto l'ex trequartista del :

"Ricky è un’aggiunta importante al gruppo che avevamo già, ci serviva uno come lui per caratteristiche. Lui ha scelto Lecce da subito, in tanti invece mi dicevano: non prenderlo, è lunatico, non è da … e invece era proprio quello che volevo. Su 25 telefonate... in 24 mi dicevano che non era un giocatore da Serie A".