Leao allontana il suo addio al Milan: "Esperienza in un altro campionato? In futuro"

Nonostante le voci sul suo rinnovo, l'attaccante portoghese si concentra sul presente: "Vivo uno dei momenti migliori della mia carriera".

Il 2022 che sta per chiudersi verrà sempre ricordato, in casa Milan, come l'anno del ritorno alla conquista dello Scudetto dopo 11 anni dall'ultima volta, culminata con una cavalcata che ha visto i rossoneri battere in volata l'Inter.

E, insieme al fattore Tricolore, quest'anno solare passerà alla storia come quello della definitiva esplosione di Rafael Leao, talento che il Milan ha saputo non solo comprendere, ma anche aspettare e valorizzare, a tal punto da permettergli di brillare.

I goal, i suoi, nell'ultima parte del 2022 non sono certo mancati: quella più complessa, tra l'altro, che ha portato il portoghese a partecipare ai Mondiali in Qatar con la Nazionale di Santos e convincere anche lì, con goal e ottimi segnali.

Prima di partire con il Portogallo, però, il tema principale del momento vissuto da Rafael Leao è stato quello legato al rinnovo del contratto, in scadenza nel giugno del 2024, che tiene col fiato sospeso i tifosi rossoneri, anche considerando la corsa all'attaccante che, però, prima di volare per il Qatar si era espresso in termini chiari.

"La riunione con Maldini è stata positiva: quando torno ne parliamo bene".

Il Milan avrebbe voluto raggiungere l'intesa per il prolungamento di Rafael Leao già prima dei Mondiali, e non è un mistero, soprattutto per non entrare nel nuovo anno con la paura di arrivare ai mesi caldi con il discorso in bilico.

L'altro nodo da risolvere, com'è noto, è quello legato al risarcimento allo Sporting Lisbona legato al trasferimento del giocatore dal club portoghese al Lille, avvenuto nel 2018. E, insieme a questo, la querelle relativa agli agenti.

Dal canto suo, comunque, Leao sembra avere le idee chiare e, intervenuto ai microfoni di RDP Africa, rassicura i tifosi rossoneri.

"Sono concentrato sul Milan, con cui sono sotto contratto: la città mi piace molto e il Milan è un Top club, storico. Sto vivendo uno dei migliori momenti della mia carriera. Esperienza in un nuovo campionato? Sì, ma in futuro".

Sulla destinazione, però, il portoghese non si espone: segue i maggiori campionati, con una preferenza in particolare.

"Guardo le partite dei principali campionati europei, quest'anno mi piace l'Arsenal. Sta giocando molto bene".

Così, mentre il club rossonero continua a lavorare per avvicinarsi alle richieste del giocatore, anche in termini economici, il portoghese lancia messaggi di speranza al popolo che lo ha visto segnare e vincere, e soprattutto tornare a conquistare lo Scudetto.