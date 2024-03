This page contains affiliate links. When you subscribe through the links provided, we may earn a commission.

Getty Images Serie A Stadio Olimpico, Roma GUARDA LAZIO-UDINESE SU Lazio-Udinese in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A? Serie ALazio vs UdineseLazioUdinese Lazio-Udinese chiude la 28ª giornata di Serie A: le formazioni e dove vederla in tv e streaming. LAZIO-UDINESE: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO Lazio-Udinese chiude la 28ª giornata di Serie A, col monday night dell'Olimpico chiamato a fornire indicazioni sulla voglia di riscatto di biancocelesti e friulani. Abbonati a DAZN Scopri le migliori offerte La squadra di Sarri deve assorbire la delusione per l'uscita di scena dalla Champions dopo il ko di Monaco col Bayern, i bianconeri hanno fallito la chance di compiere un importante passo in avanti in chiave salvezza racimolando solo un pari nell'ultimo turno di campionato contro la Salernitana. Tutto su Lazio-Udinese: dalle formazioni della partita, a dove poterla vedere in diretta tv e streaming. LAZIO-UDINESE IN DIRETTA LUNED Ì 11 MARZO: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO Partita Lazio-Udinese Competizione Serie A Data 11 marzo 2024 Orario 20:45 Stadio Olimpico (Roma) LAZIO-UDINESE IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI SERIE A LUNED Ì 11 MARZO DAZN Guardala qui LAZIO-UDINESE IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-UDINESE Immobile titolare nella Lazio, con Lazzari, Hysaj e Vecino al posto degli squalificati Marusic, Pellegrini e Guendouzi. Isaksen più di Zaccagni nel tridente. Udinese senza Ebosele e Walace, appiedati dal giudice sportivo: Pereyra ok e che potrebbe agire a destra, con Payero in mezzo al campo insieme a Samardzic e Lovric. Di punta Lucca, supportato da Thauvin. LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Isaksen. UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Pereyra, Samardzic, Payero, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. Abbonati a DAZN Scopri le migliori offerte LAZIO-UDINESE: IL CONFRONTO I precedenti tra Lazio e Udinese sorridono ai biancocelesti, con 48 vittorie a 27 e 26 pareggi in 101 incroci: l'ultimo all'andata, il 7 gennaio, che ha visto Immobile e soci imporsi 2-1. Precedenti 101 Vittorie Lazio 48 Pareggi 26 Vittorie Udinese 27 Pubblicità