Lazio-Torino 4-0: Doppio Immobile, l'Aquila vola ancora

Immobile si conferma sempre più capocannoniere: altre due reti nel 4-0 della Lazio al Torino. A segno anche Acerbi con un gran tiro da fuori.

Seconda vittoria consecutiva in campionato per la che fa del un sol boccone: grande protagonista Ciro Immobile, autore di altre due reti che non fanno altro che rinsaldare il primo posto nella classifica marcatori. Per i granata è notte fonda: la vittoria manca ormai dal 26 settembre (2-1 al ).

Fase iniziale di sostanziale equilibrio, spezzato dall'eurogoal di Acerbi: sinistro da circa trenta metri che lascia di sasso il povero Sirigu, impotente. Uno schiaffo alle ambizioni del Torino che subisce anche il raddoppio: Nkoulou permette ad Immobile di calciare col destro, scelta più che mai sbagliata visto che il bomber biancoceleste trova l'angolo per il personale sigillo.

4 - Luis Alberto è il giocatore che ha servito più assist ad un singolo giocatore nei top-5 campionati europei 2019/20: quattro, a favore di Ciro #Immobile. Intesa.#LazioTorino — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 30, 2019

La reazione degli ospiti è minima: Strakosha disinnesca un bolide di Meité, Belotti raccoglie il pallone che si stampa sulla traversa. Mazzarri si gioca la carta Iago Falque al posto di un evanescente Zaza ma a siglare il tris è la Lazio: Nkoulou si becca il secondo giallo per un intervento in ritardo su Caicedo che costa il rigore, trasformato da Immobile che spiazza Sirigu.

Nel finale i padroni di casa hanno anche l'opportunità di andare sul 4-0 con il nuovo entrato Correa e Marusic, stoppati alla perfezione dall'estremo difensore granata. Il poker arriva nel modo più inaspettato: Belotti, di testa, anticipa involontariamente Sirigu firmando una sfortunata autorete. Ultima emozione di un match senza storia.

IL TABELLINO

LAZIO-TORINO 4-0

Marcatori: 25' Acerbi, 33', 70' rig. Immobile, 90' aut. Belotti

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric (79' Luiz Felipe), Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi (75' Parolo), Luis Alberto, Lulic; Immobile, Caicedo (72' Correa). All. Simone Inzaghi

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco (52' Verdi); De Silvestri, Baselli (75' Djidji), Meité, Lukic, Laxalt; Zaza (67' Iago Falque), Belotti. All. Mazzarri (squalificato, in panchina Frustalupi)

Arbitro: Orsato

Ammoniti: Acerbi (L), Marusic (L)

Espulsi: Nkoulou (T) per somma di ammonizioni