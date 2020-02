Lazio-SPAL 5-1: Immobile fa 25, dominio biancoceleste

La Lazio torna a vincere e lo fa umiliando la SPAL: doppiette di Immobile e Caicedo, gloria anche per Adekanye. Di Missiroli il goal della bandiera.

La risponde alla travolgendo la con una 'manita' che la dice lunga sull'andamento a senso unico del match dal primo all'ultimo minuto. I capitolini restano a -5 dalla Juventus ma con una gara in meno da recuperare mercoledì sera contro il .

Il baricentro degli ospiti è alto e permette a Immobile e compagni di trovare ampi spazi: è proprio il bomber campano a sbloccare l'incontro con un tocco sottomisura sul primo palo dopo una spizzata di Lulic su azione d'angolo. L'ondata offensiva biancoceleste è totale: difesa spallina scoperta e, in ripartenza, Lazzari colpisce il palo, sulla respinta si avventa Caicedo che non ha difficoltà a segnare a porta spalancata.

25 - Sono 25 i gol di Ciro Immobile in questo campionato - dopo 21 partite di , nessun giocatore nella storia ha fatto meglio (25 reti anche Antonio Valentin Angelillo nel 1959). Assurdo. #LazioSpal — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 2, 2020

Il primo squillo della SPAL è ad opera di Castro che non trova la porta da ottima posizione, un lampo nel buio più totale certificato dal tris laziale: azione personale di Immobile che si fa beffe di Berisha e, grazie anche ad una deviazione del portiere che impenna il pallone, riesce a iscrivere nuovamente il suo nome sul tabellino dei marcatori. Di Francesco spaventa Strakosha con un tiro che si stampa sul palo, va meglio invece poco dopo a Caicedo: Immobile si traveste da assistman per l'ecuadoriano che col mancino la piazza sotto l'incrocio.

Inzaghi inserisce Adekanye al posto di Caicedo e l'olandese si rende subito pericoloso: bravo in una circostanza Berisha a sbarrargli la porta, ma il portiere albanese non può nulla successivamente sul semplice appoggio dell'ex , servito alla perfezione da Lazzari per il suo primo goal in Serie A. La SPAL si produce in una piccola reazione d'orgoglio che porta alla rete della bandiera di Missiroli, libero di entrare in area e di battere Strakosha.

Il finale è soltanto pura gestione per la Lazio che decide di non affondare ulteriormente il colpo, risparmiando energie preziose per i prossimi impegni che potrebbero risultare decisivi per la corsa Scudetto.

IL TABELLINO

LAZIO-SPAL 5-1

Marcatori: 3', 29' Immobile (L), 16', 38' Caicedo (L), 58' Adekanye (L), 65' Missiroli (S)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu (72' Vavro); Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic (61' Jony); Caicedo (49' Adekanye), Immobile. All. S. Inzaghi

SPAL (3-5-2): E. Berisha; Tomovic, Felipe (67' Zukanovic), Bonifazi; Strefezza, Dabo (70' Murgia), Missiroli, Castro (75' Valdifiori), Reca; Floccari, Di Francesco. All. Semplici

Arbitro: Antonio Giua

Ammoniti: Milinkovic-Savic (L), Di Francesco (S), Missiroli (S)

Espulsi: nessuno