Lazio-Salernitana: lo strano derby di Lotito

Chissà quante volte - in dieci anni - l’avrà immaginata. Chissà quante volte avrà sognato la partita tra le sue creature, rinate sotto la sua guida e riportate nell’Olimpo del calcio italiano e internazionale. Lazio e Salernitana tornano a sfidarsi in Serie A dopo 23 stagioni e lo fanno con un nuovo comune denominatore: Claudio Lotito.

Dopo aver rilevato la Lazio nel 2004, l’imprenditore romano ha deciso nel 2011 di prendere in mano anche la Salernitana, al secondo fallimento in sei anni, insieme al cognato Marco Mezzaroma, fratello della moglie di Lotito. Il presidente della Lazio è riuscito a battere la concorrenza dell'ex numero uno del Marcianise Bizzarro e dell’amministratore delegato del Catania Pietro Lo Monaco e avere la proprietà del club campano, condivisa con il cognato tramite due diverse società, una amministrata da Mezzaroma e dalla sua famiglia, l’altra amministrata da Lotito e intestata al figlio Enrico, anche quando la formazione campana è stata promossa tra i professionisti grazie a una deroga concessa ai club di rilevanza storica per potersi riprendere più facilmente da fallimenti e retrocessioni.

Scendendo nel dettaglio, parliamo della 'Omnia Service One srl' – che risulta al 100% di Enrico Lotito, figlio quasi 25enne di Claudio – e 'La Morgenstern srl', nel gruppo di Marco Mezzaroma.

In dieci anni, Lotito è riuscito a riportare la Salernitana dalla Serie D alla Serie A, campionato in cui il club campano aveva giocato l’ultima volta il 23 maggio 1999, nel pareggio di Piacenza che valse il sedicesimo posto della classifica e la retrocessione in Serie B. Nella scorsa stagione, la squadra di Fabrizio Castori è riuscita a ottenere la terza promozione della sua storia nel massimo campionato, per la gioia dei tifosi granata.

Con il ritorno della Salernitana in Serie A, si è ufficialmente aperto il dibattito relativo alla multiproprietà, con Lotito che gestisce due club nello stesso campionato, la Lazio e proprio il club campano. Due norme vietano, infatti, di essere proprietari di due società nella stessa serie.

La prima è il comma 7 dell’articolo 7 dello statuto FIGC, che recita:

“Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto”.

La seconda è l’articolo 16 bis del Noif, le Norme Organizzative Interne Federali:

“Non sono ammesse partecipazioni o gestioni che determinano in capo al medesimo soggetto controlli diretti o indiretti in società appartenenti alla sfera professionistica. Ai fini di cui al comma 1, un soggetto ha una posizione di controllo di una società quando allo stesso, ai suoi parenti o affini entro il quarto grado sono riconducibili, anche indirettamente, la maggioranza dei voti di organi decisionali ovvero un’influenza dominante in ragione di partecipazioni particolarmente qualificate o di particolari vincoli contrattuali”.

In quest’ultimo caso, il grado di parentela viene esteso a parenti o affini entro il quarto grado. Nei comma 3 e 4, però si parla delle sanzioni e di alcune eccezioni:

“L’avvio del procedimento disciplinare comporta la sospensione dei contributi federali, da revocarsi in caso di pronuncia definitiva, favorevole alle società. […] Le società oggetto di controllo non sono ammesse al campionato di competenza e decadono dai contributi federali. Qualora il controllo derivi da successione mortis causa a titolo universale o particolare, o da altri fatti non riconducibili alla volontà dei soggetti interessati”.

Dopo il caso Lotito, il 30 settembre scorso la FIGC ha apportato ufficialmente delle modifiche al regolamento per eliminare i casi di multiproprietà come quella di Lazio e Salernitana.

“Il Consiglio ha approvato all’unanimità il divieto di qualsiasi partecipazione societaria in più di un Club professionistico con l’obbligo di tempestiva dismissione, a pena di decadenza dell’affiliazione, per quelle società che dovessero salire in Lega Pro dalla Serie D. Per i casi esistenti, attraverso una disciplina transitoria, si è dato tempo per la dismissione entro l’inizio della stagione 2024/2025”.

Dopo aver conquistato la promozione in Serie A sul campo, Lotito e la Salernitana hanno iniziato una difficile partita fuori dal terreno di gioco. La FIGC e il presidente Gravina ha inizialmente fissato la scadenza al 25 giugno 2021 per la risoluzione della multiproprietà, attraverso due strade: la cessione del pacchetto azionario di Lotito o la costruzione di un trust senza influenze del numero uno della Lazio.

L’imprenditore romano ha presentato proprio a ridosso della deadline un trust, che però non soddisfava tutti i requisiti richiesti: compariva, infatti, un documento che non era un atto pubblico ma solamente una bozza, non c’erano garanzie di indipendenza economica del trust e soprattutto non era stato chiarito il criterio di selezione di Marchetti, scelto come amministratore del trust ma notoriamente vicino a Lotito (fu proposto come presidente della Lega Serie A nel 2017 dal presidente della Lazio).

Proposta rispedita al mittente e tutto da rifare entro il 3 luglio, in attesa del verdetto finale del Consiglio Federale del 7 luglio. Al secondo tentativo, dopo le pressioni dei tifosi della Salernitana, che con un comunicato hanno espresso pubblicamente tutto il loro dissenso, Lotito ha modificato il trust, poi accolto dalla FIGC con parere positivo della Covisoc.

Le quote azionarie dovranno essere cedute entro il 31 dicembre 2021, fissato come termine ultime. In caso contrario, la Salernitana perderà l’affiliazione e verrà esclusa dal campionato di Serie A. Nell’ultima sessione di mercato, quella estiva, Lazio e Salernitana non hanno potuto concludere operazioni, mentre per quanto riguarda la gestione del club, il trust presentato da Lotito divide il suo patrimonio da quello della società e gestisce il club attraverso i diritti tv e dai contratti di sconto con istituti bancari a garanzia.

Poche settimana e il binomio Lotito-Salernitana sarà (o almeno dovrebbe essere) solo un ricordo, lungo dieci anni e giunto al termine con la terza promozione della storia in Serie A.

“Fino a prova contraria sono il presidente della Lazio e, quindi, non c’è dubbio che domenica tiferò per la squadra di cui sono il proprietario nella partita all’Olimpico che giocheremo con la Salernitana”.

Così Lotito ha parlato della sfida di campionato tra Lazio e Salernitana ai microfoni de’ ‘La Città’. Una sfida immaginata per dieci anni e che ora è diventata realtà.