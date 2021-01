Lazio-Roma, Fonseca ritrova Pedro: "Sta bene, sarà convocato"

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, parla alla vigilia del derby con la Lazio: "Affronteremo un collettivo forte e individualità forti".

Sarà una sfida dal sapore speciale ad aprire il diciottesimo turno di campionato. Nell’anticipo del venerdì infatti, e si affronteranno nel Derby della Capitale. I giallorossi, reduci dal pareggio interno contro l’, si presentano alla sfida da terzi in classifica e intenzionati a prolungare la loro striscia positiva al fine di restare nella scia delle primissime della classe.

Paulo Fonseca presenta la sfida dell’Olimpico nella consueta conferenza stampa della vigilia.

"Mai vinto il derby? Ma non l'ho nemmeno mai perso... Stiamo lavorando per trovare il massimo equilibrio durante tutta la partita, ho già detto alla squadra quello che voglio. Anche se pure le grandi squadre faticano a giocare con intensità per tutti i 90 minuti".

Nel derby della scorsa stagione la Lazio riuscì a tenere a bada Milinkovic-Savic e Luis Alberto, i due creativi di Simone Inzaghi.

"Conosciamo la loro importanza, sono giocatori forti. Ma nel loro attacco ce ne sono anche altri. Dobbiamo pensare che affronteremo un collettivo forte e individualità forti".

La Roma è devastante nei primi tempi, soprattutto nei primi 15 minuti, e poi cala. Fonseca prova a spiegare il motivo.

"A volte abbiamo avuto dei problemi tattici, altre problemi mentali con la squadra che ha avuto momenti di sconforto. Bisogna analizzare le singole partite. Stiamo lavorando per trovare il maggior equilibrio possibile".

Per quanto riguarda la formazione, Fonseca rivela di "non avere dubbi" e conferma la presenza di Pedro, tornato in gruppo nella giornata di ieri.