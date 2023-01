Lazio-Provedel, dal 'piano F' ai clean sheet e il record storico nel mirino

Arrivato alla fine di un percorso a ostacoli, Provedel ha totalizzato finora 11 clean sheet in Serie A: nei top 5 Ter Stegen e Pope meglio di lui.

Una strada lunga e tortuosa. Un cammino in salita pieno di strettoie e ostacoli, ma senza mai perdere la determinazione e la voglia di trasformare un sogno in realtà. Ivan Provedel oggi si gode la vista dall'alto. Un panorama meraviglioso che lo vede protagonista con la maglia della Lazio e in piena lotta per un posto nella prossima Champions League.

Il portiere biancoceleste, che il prossimo 17 marzo spegnerà 29 candeline, sta vivendo una favola ad occhi aperti. Uno scenario che appariva quasi impossibile fino a pochi mesi fa e che si è concretizzato grazie ad una serie di eventi che lo hanno portato prima a vestire la maglia della Lazio e poi a conquistare sul campo, giorno dopo giorno, una maglia da titolare.

Ora il portiere di Pordenone corre verso un posto nella storia lunga 123 anni della Lazio. Con i clean sheet contro Sassuolo e Milan, il classe 1994 è salito a quota 11 gare senza subire goal in 19 presenze: alla prima stagione in biancoceleste ha infatti già raggiunto Marchegiani e ora punta il record di sempre di Felice Pulici, fissato a quota 16.

Seconda miglior difesa del campionato, appena 15 goal incassati in 19 giornate. E undicesimo clean sheet infilato in Serie A da inizio stagione: è un record per la Lazio, che non restava imbattuta per 11 partite in campionato dal 1973/74, quando la banda Maestrelli vinse il primo scudetto della storia del club.

Numeri incredibili per l'estremo difensore biancoceleste, che nei top 5 campionati è sul podio, alle spalle solamente di Ter Stegen del Barcellona con 13 e Pope del Newcastle con 12.

"Che finimondo, per quel portiere biondo, si chiama Provedel" recita il coro dei tifosi della Lazio.

A pochi mesi dal suo sbarco in sordina nella Capitale, Ivan Provedel si è già guadagnato l'amore e la stima di tutto l'ambiente biancoceleste.

E dire che quello tra il portiere friulano e la Lazio è stato un matrimonio nato quasi per caso, alla fine di concatenarsi di eventi che hanno scombinato più volte i piani di Tare e Sarri.

Nella rivoluzione in porta programmata in primavera in vista della stagione in corso, il piano A prevedeva l'arrivo di Marco Carnesecchi. Il portiere di proprietà dell'Atalanta e ora in prestito alla Cremonese era il prescelto per raccogliere l'eredità lasciata da Strakosha e iniziare un nuovo ciclo che lo avrebbe visto per molti anni a difesa dei pali biancocelesti.

La corsa a eliminazione che ha visto Provedel sbarcare a Formello è iniziata con la lunga trattativa tra la Lazio e il club orobico per il cartellino di Carnesecchi. Una discussione durata settimane. Ma quando tutto sembrava incanalarsi nei binari giusti con i club vicini all'accordo, l'infortunio alla spalla del portiere dell'Italia Under 21 ha costretto la dirigenza capitolina a nuove riflessioni.

Aspettarlo oppure no? Uno scenario che coinvolgeva prima Reina, inizialmente destinato a restare un altro anno, e poi Sirigu, dopo l'addio dello spagnolo con il passaggio al Villarreal: uno dei due avrebbe dovuto ricoprire inizialmente il ruolo di titolare, in attesa del rientro del portiere classe 2000.

Con il passare delle ore, la decisione di Reina di tornare in patria e di Sirigu di vestire la maglia del Napoli hanno cambiato ulteriormente i piani della Lazio, che ha virato su Vicario dell'Empoli.

Altra trattativa, altra telenovela: questa volta la fumata bianca non arriva a causa della decisione del presidente del club toscano, Fabrizio Corsi, di non abbassare le richieste.

Inizia il ritiro con la Lazio che si ritrova senza portieri, in uno scenario quasi surreale. La dirigenza biancoceleste corre ai ripari e acquista Luis Maximiano dal Granada per dieci milioni di euro. Una cifra importante per l'estremo difensore portoghese, che arriva nella Capitale consapevole di dover ricoprire il ruolo di titolare nelle gerarchie di Sarri.

La necessità di dover acquistare un dodicesimo affidabile e a basso costo spinge la Lazio a individuare in Provedel il giusto profilo per completare il reparto con Maximiano e Adamonis.

Anche qui, la strada sembra essere in salita: lo Spezia non vuole lasciarlo partire e Provedel ingaggia un braccio di ferro con il club per ottenere il via libera e vestire la maglia della Lazio. Un 'sì' che arriverà solo dopo l'arrivo del suo sostituto, Dragowski, dalla Fiorentina.

L'operazione si concretizza qualche giorno dopo: il club biancoceleste annuncia l'arrivo di Provedel per due milioni di euro pagabili in cinque anni e un milione di ingaggio per lui.

Arrivato nella Capitale per accomodarsi in panchina, Provedel vede il suo destino cambiare dopo appena sei minuti. Sono bastati meno di sei giri d'orologio per riscrivere la sua storia con la Lazio e il destino del portiere di Pordenone.

In occasione della sfida d'esordio in Serie A all'Olimpico contro il Bologna, Maximiano blocca il pallone con le mani fuori l'area di rigore e viene espulso, lasciando la sua squadra in dieci uomini: entra Provedel che da quel momento in poi non lascerà praticamente più i pali della porta biancoceleste.

19 gare su 19 in Serie A, 6 su 6 nella fase a gironi di Europa League. Il portiere friulano ha riposato solamente in occasione della sfida contro il Bologna, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

"Il nostro muro" lo ha definito Milinkovic dopo la sfida contro la Fiorentina.

Dal sesto minuto della partita col Bologna Provedel incassa appena 5 goal nelle prime 9 giornate, meritandosi la convocazione della Nazionale di Roberto Mancini. Dopo Carnesecchi, Reina, Sirigu, Vicario e Maximiano, Il 'piano F' è compiuto.

Getty

In un istante, l'estremo difensore friulano si è ritrovato catapultato in campo, nel bel mezzo della tempesta, debuttando senza preavviso in un Olimpico gremito per la prima stagionale.

Un mix di emozioni per quel ragazzo che aveva iniziato da attaccante tra il vivaio del Treviso e quello del Pordenone, prima cambiare zona di campo e dare il via ad una carriera tra i pali dei campi di provincia iniziata nel settore giovanile dell'Udinese fino alla Serie A dopo un percorso lungo e tortuoso.

Pisa, Perugia, Modena, Juve Stabia, Pro Vercelli, Empoli - con l'infortunio alla tibia che lo ha tenuto lontano dai campi per oltre 4 mesi - e Spezia, fino alla chiamata della Lazio. Un sogno ad occhi aperti.

Un nuovo capitolo di una carriera segnata dal passaggio in biancoceleste come spartiacque. Una seconda vita professionale, questa volta nell'Olimpo del calcio italiano, iniziata con qualche anno di ritardo rispetto al solito. Una chance che Provedel ha dimostrato di essersi meritato confermandosi un portiere da big.

Coraggioso nelle uscite, bravo con i piedi - anche grazie a quei trascorsi da giovanissimo da attaccante - e capace di volare da un palo all'altro con i suoi 192 centimetri. Ivan Provedel ha affrontato con coraggio la nuova avventura e si è fatto trovare pronto.

Ora c'è la storia della Lazio ad attenderlo in una stagione che potrebbe rivelarsi memorabile per quel portiere che si è riscoperto protagonista all'ombra del Colosseo, senza nemmeno rendersi conto e riuscire a distinguere la realtà dai sogni.