Lazio-Napoli 1-0: Immobile firma la decima in fila, suicidio partenopeo

La Lazio centra la decima vittoria di fila: Immobile segna il goal numero 20 in stagione contro il Napoli su follia di Ospina a 7 minuti dalla fine.

La zona- colpisce ancora. L'ennesimo goal dopo l'80' della squadra di Simone Inzaghi vale la decima vittoria consecutiva in . A farne le spese è il , che gioca un ottimo secondo tempo, ma crolla nel finale per un errore di Ospina. Immobile punisce, fa 1-0 col centro numero 20 in campionato e fa volare i biancocelesti nel giorno della festa dei 120 anni.

Rispetto alle ultime partite, Simone Inzaghi deve fare a meno di Correa, mentre Gattuso tra gli altri non ha a disposizone Mertens e Koulibaly. Assenze che pesano, anche per i ritmi che tendono a non alzarsi: entrambe le squadre pressano poco sull'impostazione dal basso e l'intensità del primo tempo ne risente.

Soltanto nel finale la partita si accende davvero, quando la Lazio schiaccia il Napoli nella sua metà campo producendo diverse occasioni. Ospina (vittiima di una botta, poi superata) e la difesa di Gattuso tengono botta nonostante la sofferenza.

Il Napoli impara la lezione e nel secondo tempo entra in campo con un altro piglio, riuscendo anche a tenere palla più alto e costringendo la Lazio a stare più bassa. Le occasioni arrivano, la più clamorosa è di Zielinski al 67': destro perfetto da fuori area che si stampa solamente sul palo.

La Lazio nonostante il fiato corto prova a rispondere in contropiede, alzando Luis Alberto e togliendo Caicedo per inserire Cataldi. C'è mancanza di lucidità tra gli uomini di Inzaghi, soprattutto negli ultimi 20 metri, mentre un attivissimo Insigne tiene sotto pressione Strakosha costringendolo a una grande parata a un quarto d'ora dal termine.

A 7 minuti dal termine arriva il suicidio del Napoli e di Ospina: il colombiano non rinvia su un retropassaggio, Immobile gli soffia la palla e calcia a giro in porta trovando la porta. Di Lorenzo è sulla linea, ma rinvia male e non riesce a salvare. È goal che sblocca il punteggio e, dopo una parata di Strakosha su Insigne e un salvataggio di Lulic, decide la partita: la corsa della Lazio continua, il Napoli non riesce più a rialzarsi.

IL TABELLINO

LAZIO-NAPOLI 1-0

MARCATORI: 83' Immobile

LAZIO (3-5-2): Strakosha 7; Luiz Felipe 5.5, Acerbi 6.5, Radu 6; Lazzari 6, Milinkovic-Savic 6, Leiva 6 (81' Berisha s.v.), Luis Alberto 7 (90' Jony s.v.), Lulic 6.5; Caicedo 6 (64' Cataldi 6), Immobile 7

NAPOLI (4-3-3): Ospina 4; Hysaj 5.5, Di Lorenzo 5, Manolas 5.5, Mario Rui 6; Allan 6 (84' Llorente s.v.), Fabian Ruiz 5.5, Zielinski 6.5; Callejon 5 (88' Elmas s.v.), Milik 5.5, Insigne 6.5 (90+1' Lozano s.v.)

ARBITRO: Daniele Orsato

AMMONITI: Lazzari, Manolas, Lulic, Mario Rui

ESPULSI: -