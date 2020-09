Lazio, la lunga attesa è finita: Muriqi è arrivato a Roma

Per l’ufficialità bisognerà probabilmente attendere la giornata di lunedì, ma intanto non ci sono più dubbi: Vedat Muriqi sarà un giocatore della .

Si è chiusa con una definitiva fumata bianca la lunghissima trattativa tra il club biancoceleste ed il Fenerbahçe, tanto che l’attaccante kosovaro è atterrato a Ciampino poco prima delle 14:00 per iniziare la sua nuova avventura italiana.

Muriqi svolgerà lunedì le visite mediche di rito a , prima di apporre la firma che lo legherà alla Lazio per le prossime cinque stagioni.

L’attaccante, poco prima del suo arrivo in , nel lasciare Istanbul ha spiegato cosa l’ha portato a scegliere la Lazio.

“Sono adatto al loro stile di gioco, nella scorsa stagione hanno giocato la maggior parte delle volte con due punte. Mi hanno detto che avevano bisogno di un attaccante come me e spero di avere successo con loro. Nei prossimi anni voglio giocare nei migliori club al mondo e farò del mio meglio per la Lazio”.