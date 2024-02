This page contains affiliate links. When you subscribe through the links provided, we may earn a commission.

Getty Serie A Stadio Olimpico, Roma GUARDA LAZIO-MILAN SU Lazio-Milan in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A? Serie ALazio vs AC MilanLazioAC Milan Anticipo di lusso per la ventisettesima giornata di Serie A: la Lazio ospita il Milan. Dove vedere la partita dell'Olimpico in tv e streaming. LAZIO-MILAN: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO Anticipo di lusso per la ventisettesima giornata di Serie A: allo stadio Olimpico di Roma, la Lazio di Maurizio Sarri ospita il Milan di Stefano Pioli in uno dei tanti big match del nostro campionato. Abbonati a DAZN Scopri le migliori offerte La Lazio sta vivendo un momento di forma controverso, specialmente dopo la sconfitta in rimonta in casa della Fiorentina, ed è attualmente ottava in classifica. Nemmeno il Milan, terzo ma reduce da un punto in due partite, sta benissimo. La partita d'andata si è giocata allo stadio Meazza lo scorso 30 settembre e ha visto il Milan imporsi per 2-0: a segno nella ripresa Pulisic e Okafor. Ma quando si giocherà Lazio-Milan? Dove si potrà vedere la partita in diretta tv e streaming? Tutte le informazioni. LAZIO-MILAN IN DIRETTA VENERDÌ 1° MARZO: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO Partita Lazio-Milan Competizione Serie A Data 1° marzo 2024 Orario 20:45 Stadio Olimpico (Roma) LAZIO-MILAN IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI SERIE A DAZN Guardala qui LAZIO-MILAN IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-MILAN Zaccagni dovrebbe partire ancora dalla panchina nella Lazio: confermato il tridente Isaksen-Immobile-Felipe Anderson, anche se è valida pure la candidatura di Castellanos. Vecino se la gioca con Cataldi, Hysaj è favorito su Lazzari, al centro della difesa torna Gila. Nel Milan il principale dubbio è in mezzo al campo, dove Adli è in vantaggio su Reijnders. In difesa Calabria al posto di Florenzi, con Gabbia mantenuto al centro. Senza lo squalificato Jovic tocca ancora a Giroud tenere in mano le redini dell'attacco. LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Giroud. All. Pioli LAZIO-MILAN: IL CONFRONTO Bilancio nettamente favorevole al Milan, che ha vinto più del doppio dei confronti rispetto alla Lazio. Nello scorso campionato sono stati però i biancocelesti a imporsi con un netto 4-0. Precedenti 161 Vittorie Lazio 31 Pareggi 59 Vittorie Milan 71 Pubblicità