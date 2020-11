Lazio, Luiz Felipe è negativo: idoneità ok, titolare con lo Zenit?

Sorriso per la Lazio, che sta recuperando i suoi indisponibili: Luiz Felipe è tornato negativo e ha ricevuto l'idoneità, con lo Zenit ci sarà.

Pezzo dopo pezzo, la ritorna a comporre il suo puzzle. Dopo i rientri di Ciro Immobile e Strakosha, in vista della contro lo , Simone Inzaghi ritrova anche Luiz Felipe. Il giocatore è negativo al Covid-19.

In mattinata Luiz Felipe si è recato alla Clinica Paideia per la visita di idoneità, passaggio ovviamente successivo alla negatività al Covid-19. Per la partita contro lo Zenit sarà disponibile, mentre non è certa la sua presenza dal 1'. la sua presenza sarà tutta da verificare. In ogni caso, si tratta di un recupero fondamentale in generale per Simone Inzaghi.

Contro i russi Luiz Felipe si giocherà una maglia con Patric nel terzetto difensivo con Acerbi e uno tra Radu e Hoedt.