Lazio, Luis Alberto operato dopo un attacco di appendicite

Notizia a sorpresa, e spiacevole, nella serata della Lazio: Luis Alberto operato d'urgenza per un attacco di appendicite.

Luis Alberto è stato operato questa sera in Clinica Paideia per un attacco acuto e improvviso di appendicite. L'intervento chirurgico è perfettamente riuscito ed il calciatore spagnolo resterà ricoverato per due giorni.

Salterà di sicuro la sfida di Coppa contro il di giovedì sera e il match di campionato contro il di domenica prossima.

Uno stop che proprio non ci voleva per Luis Alberto e per tutta la , visto che insieme ad Immobile il giocatore spagnolo è senza dubbio tra i più in forma della squadra, se non il più in forma in assoluto dopo la doppietta nel Derby.

Adesso Luis Alberto dovrà riposare e recuperare dopo l'operazione. Queste due partite sopra citate le salterà sicuramente, poi si potrà cominciare a calcolare il recupero tra la sfida contro l' e quella contro il . Oltre che per l'eventuale quarto di finale di .