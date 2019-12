Lazio-Juventus, il VAR punisce Cuadrado: espulsione diretta

Inizialmente ammonito per un fallo da ultimo uomo su Lazzari, Cuadrado è stato poi espulso: l'intervento era in chiara occasione da goal.

Rosso per Juan Cuadrado in - : inizialmente ammonito per un fallo da ultimo uomo su Lazzari, l'esterno colombiano è stato poi espulso grazie all'intervento del VAR: il suo intervento era in chiara occasione da goal.

L'esterno colombiano si è poi infuriato per l'espulsione ed anche per essere stato lasciato solo dai suoi compagni nell'azione del contropiede. Bonucci lo ha calmato, anche in modo vigoroso, e lo ha accompagnato fuori dal campo.

Cuadrado salterà così sicuramente la partita contro l' di settimana prossima, spalancando le porte a Danilo per un ruolo da titolare sulla fascia destra.