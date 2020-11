Simone Inzaghi si coccola la Lazio: "Questi ragazzi si sono superati"

La arriva ancora a strappare un pareggio nel finale contro la . La rete di Caicedo in pieno recupero pareggia quella di CR7 nel primo tempo.

Al termine del match, Simone Inzaghi a 'DAZN' si è goduto il pareggio in extremis, applaudendo la sua squadra, che vive un momento difficile con tante indisponibilità.

"Abbiamo fatto un ciclo incredibile con giocatori contati. Questi ragazzi si sono superati, per questo oggi l’esultanza era più spinta del solito. Questa squadra ha un grandissimo cuore, è stato un ciclo durissimo per noi, ma sapevamo che c'era bisogno di tutti. A Brugge eravamo in 13, in in 14.