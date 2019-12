Lazio-Juventus, Inzaghi: "La classifica? Siamo ambiziosi, guardiamo avanti"

Gioia e soddisfazione. Sono questi i sentimenti di Simone Inzaghi al termine del match contro la , che consegna alla una vittoria prestigiosissima e la porta a -3 dai bianconeri. E il tecnico biancoceleste, intervistato da DAZN, conferma di non volersi accontentare.

Rivivi Lazio-Juventus on demand solo su DAZN

"Noi dobbiamo essere ambiziosi e guardare avanti, sapendo che un mese e mezzo fa qualcuno diceva che i risultati non venivano. Fortunatamente la società e il presidente mi sono sempre stati vicini, anche quando perdevamo. Ora non ci dobbiamo accontentare, anche se ci godremo questa vittoria che non arrivava dal 2003".

Protagonista l'immarcabile Luis Alberto, autore di due assist al bacio per i primi due goal. Ma in generale tutta la squadra si è espressa al massimo livello.

La classifica non mente: la Lazio è terza in campionato a -5 dall' capolista e a 3 punti proprio dalla Juventus.

"Noi lavoriamo in un ambiente che ti può trascinare, come questa sera, ma quando le cose non vanno bene invece... Noi dobbiamo guardare in su, come ho detto prima, sapendo però che nel calcio i giudizi cambiano velocemente".