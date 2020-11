Pirlo sulla sostituzione di Ronaldo: "Ha avuto un problema alla caviglia"

La lascia l'Olimpico con tanti rimpianti. I bianconeri inciampano contro la , con Caicedo che in pieno recupero pareggia il goal di Cristiano Ronaldo.

Al termine del match Andrea Pirlo ha parlato a 'DAZN', spiegando che la sostituzione del portoghese è stata dettata da ragioni fisiche.

Pirlo si è concentrato anche sulla prestazione, affermando comunque soddisfazione per quando messo in campo fino a dieci secondi dalla fine.

"Abbiamo fatto una bella partita, non ci avevano mai tirato in porta, non c’erano avvisaglie, ma bisogna curare ogni minimo dettaglio. Non abbiamo gestito la palla negli ultimi 10 secondi. Siamo soddisfatti della partita, purtroppo non per il risultato".