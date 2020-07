Lazio incerottata, Inzaghi: "Luis Alberto e Jony out con la Juventus"

Saranno due tra le più grandi protagoniste di questo campionato a chiudere il 34° turno di . Lunedì sera infatti, allo Stadium si affronteranno e in una partita che metterà in palio punti pesanti.

Se i bianconeri sono infatti chiamati a tornare ad una vittoria che potrebbe rappresentare un importante spartiacque nella corsa che porta allo Scudetto, mentre i biancocelesti, che hanno messo in cascina un solo punto negli ultimi quattro turni, hanno la possibilità di blindare in maniera definitiva il quarto posto.

Simone Inzaghi, nella consueta conferenza stampa di presentazione del match, ha spiegato cosa ha frenato nelle ultime settimane la sua Lazio.

Alla già lunghissima lista degli indisponibili si aggiungeranno altri due elementi importanti.

“Luis Alberto non sarà della partita. Ha fatto delle prove anche questa mattina, ma avverte ancora del dolore. Lo stesso discorso vale per Jony, anche lui non ci sarà”.

Solo fino a poche settimane fa, la Lazio era considerata la principale antagonista della Juventus nella corsa al titolo, oggi invece i punti di distacco dalla vetta sono otto.

“Pensavamo di poter arrivare a questo punto del campionato più vicini, ma manca ancora qualcosa per il nostro grande obiettivo. Dobbiamo solo guardare avanti e non pensare agli altri. Il prossimo anno dovremo provare a far meglio, anche se mi sarebbe piaciuto giocarmela con quei sei giocatori in più. Giocando così spesso, si sono venute a creare problematiche nuove. Avrei preferito giocarmi queste sfide nel migliore dei modi, ma voglio parlare di chi scenderà in campo e non di chi non ci sarà”.