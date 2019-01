Lazio, Inzaghi: "Juventus mai così in difficoltà"

Impresa sfiorata per la Lazio che mette sotto la Juventus sfiorando una vittoria che sarebbe stata, per tutti i pericoli creati, anche meritata. Alla fine ad esultare sono i bianconeri, con la consapevolezza di aver rischiato tantissimo.

Simone Inzaghi naturalmente amareggiato dopo il fischio finale, conscio comunque del valore della sua squadra, ritrovata. Ecco le sue parole a 'Sky Sport'.

"Quest'anno non ricordo in Italia e in Europa la Juventus così in difficoltà. Purtroppo il calcio è crudele, mi dispiace per i ragazzi e i tifosi che non meritano la sconfitta. Giocando sempre così rimarremo in lotta per i nostri obiettivi fino alla fine. Nel primo tempo abbiamo creato tanto, dovevamo andare sul 2-0 per chiuderla".