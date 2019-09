Lazio, Inzaghi: "Immobile, Luis Alberto e Radu non ci saranno"

Piccoli accenni di crisi per la , sconfitta a Ferrara dalla nell'ultima giornata di campionato: segnali preoccupanti per Simone Inzaghi, che ha fatto i conti con una fragilità difensiva da correggere al più presto.

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di sul campo del Cluj, il tecnico biancoceleste ha comunque cercato di minimizzare puntando su una sintesi ottimistica.

"Dobbiamo mantenere l'equilibrio. Io e i ragazzi dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, ma vorrei che sia chiaro che abbiamo sbagliato solo 25 minuti su 270. Sono stati buttati via tre punti. Prestazioni del genere non dovranno più esserci".

In Romania ci sarà un undici titolare rivoluzionato dalle tante assenze.

"Domani scioglierò gli ultimi dubbi. Immobile, Luis Alberto e Radu sono rimasti a , oltre a Marusic che è squalificato. Proto e Guerrieri si stanno comportando bene ma in porta giocherà Strakosha".

L'imperativo è quello di trasformare la delusione in rabbia per portare a casa un risultato positivo.

"Dobbiamo leccarci le ferite per quanto accaduto domenica, i ragazzi si sono allenati bene. La classifica non è in linea con le nostre prestazioni, lavorare più intensamente è la soluzione migliore. Il nostro è un girone molto complicato, Cluj e potevano accedere alla . Diciamo che poteva andarci meglio nel sorteggio".